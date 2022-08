Mercato : Antoine Griezmann, le transfert de la dernière chance

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Depuis plusieurs mois, Antoine Griezmann est loin de son meilleur niveau malgré un retour à l'Atlético Madrid. Un départ cet été est envisageable pour se relancer et c'est peut-être le jeu des chaises musicales du mercato qui va l'y aider.

Troisième du ballon d'or en 2016 et en 2018, Antoine Griezmann n'est pas présent dans les 30 nommés cette année. C'est loin d'être une surprise tant son niveau n'est plus à la hauteur depuis plusieurs mois. Son transfert à Barcelone a marqué une rupture dans sa progression et on le sent affecté par l'échec connu en Catalogne. Même un retour à l'Atlético où il s'était éclaté de 2014 à 2019 n'y a rien changé. Le football d'Antoine Griezmann est malade et c'est toute la France du football qui est préoccupée. La coupe du monde approche et il reste un joueur majeur du onze de Didier Deschamps.

Newcastle sur Isak, la Real Sociedad pense à Griezmann

Certains observateurs soulignent le fait qu'un transfert pourrait sortir le Français de ce marasme. Toutefois, aucune offre ou possibilité n'est apparue depuis le début du mercato. Mais, parfois il suffit d'un mouvement pour tout débloquer. Newcastle pourrait changer indirectement le destin de Grizou. Les Magpies veulent recruter l'attaquant Alexander Isak. Ils sont d'ailleurs prêts à donner 47 millions d'euros pour le Suédois de la Real Sociedad, laquelle en réclame au moins 60 millions.

Selon le média espagnol Fichajes, le club basque réfléchit déjà à un remplaçant au cas où le transfert se ferait. Il pense en particulier à son ancien chouchou, Antoine Griezmann. Le Français a été déniché, formé puis lancé par la Real Sociedad où il a évolué en pro de 2010 à 2014. Ses performances avaient été remarquées en Europe et lui avaient ouvert les portes de l'Equipe de France. Un retour aux sources faisable puisque l'Atlético Madrid n'est pas contre s'en séparer. Cependant, son imposant salaire ne sera pas facile à assumer pour le club de Saint-Sébastien. Un lourd effort pour un remariage peut-être bénéfique pour les deux parties.