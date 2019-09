Mercato : Annoncé au PSG, il surprend tout le monde avec ce deal

Dans : Mercato, Bundesliga, PSG.

Annoncé à un moment tout proche du Paris Saint-Germain en fin de mercato, Raphaël Guerreiro avait fermement démenti cette rumeur sur les réseaux sociaux, précisant tout simplement qu’il était en fait à Disneyland Paris, dans une joute verbale avec un média parisien. Deux semaines plus tard, le défenseur est toujours au Borussia Dortmund, même si le club allemand n’a jamais caché que sa situation contractuelle ne lui convenait pas.

Il faut dire que l’ancien de Lorient est libre en fin de saison, et ne semblait pas pressé de discuter de sa prolongation. Mais cela a changé et un accord de principe a été trouvé pour un nouveau contrat de l’international portugais, qui officialisera prochainement son nouveau bail allant jusqu’en juin 2023. De quoi l’éloigner définitivement du PSG, malgré le fait que Thomas Tuchel apprécie beaucoup son profil. Une issue surprenante pour Guerreiro, qui n’est plus un titulaire indiscutable au Borussia ces derniers temps, mais voit visiblement son avenir sur le long terme dans la Ruhr.