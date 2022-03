Génésio à Tottenham, Jérôme Rothen proche du fou rire

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Bruno Génésio fait un beau travail au Stade Rennais. Troisièmes de Ligue 1, les Bretons sont très impressionnants offensivement. De quoi envoyer Bruno Génésio plus haut ? Il serait suivi en Europe, notamment par Tottenham mais Jérôme Rothen juge cela peu crédible.

Souvent moqué lors de son passage à l'OL où il était surnommé Pep Génésio pour ses choix tactiques, Bruno Génésio est en train de montrer à la France du football l'étendue de son potentiel. Nommé sur le banc de Rennes il y a un an, il a métamorphosé une équipe longtemps réduite aux rôles secondaires en Ligue 1. Cette saison, Rennes effraye beaucoup de monde en France. Troisièmes de Ligue 1, les Rennais sont la meilleure attaque du championnat. Ils ont notamment passé huit buts en deux matches à l'OL, ils ont battu le PSG et enchaîné les cartons face aux mal-classés. Leur parcours européen a aussi été remarquable avec de grandes prestations face à Leicester et Tottenham entre autres.

Valence ou Tottenham sur Génésio, Rothen n'y croit pas

Un bilan en faveur du technicien passé par l'OL qui a séduit tous les observateurs mais aussi les clubs étrangers. On évoque un intérêt des Espagnols de Valence et de la Real Sociedad, des Anglais de Wolverhampton, Everton et même Tottenham. Les Spurs sont actuellement entraînés par Antonio Conte et restent l'un des gros de Premier League. Une idée que ne juge pas réaliste Jérôme Rothen comme il l'a indiqué dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC.

🗣💬 Jérôme Rothen : "Tottenham est entraîné par Conte. Avant c'était Mourinho. Avec tout le respect que j'ai pour Genesio, je ne pense pas qu'ils seront prêts à le nommer" pic.twitter.com/iilM3VCaB0 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 29, 2022

« Je suis sceptique quand j’entends des noms ronflants. Il faut appeler un chat, un chat. Tottenham est entraîné par Antonio Conte, avant par José Mourinho. Avec tout le respect que j’ai pour Bruno Génésio, ce sont des entraîneurs qui ont un vrai palmarès, ils ont montré qu’ils ont la soif de la gagne. En Angleterre, avec le respect qu’ils ont pour le football français, je ne pense pas qu’ils sont prêts à nous mettre Bruno Génésio à la tête de ce club », a t-il indiqué. Pour lui, la marche Tottenham est trop haute pour Génésio, citant Claude Puel qui avait démarré à Southampton. Toutefois, Bruno Génésio n'est pas un inconnu en Angleterre, lui qui avait réussi à battre Manchester City avec l'OL en 2018.