Benzema et 200 millions d'euros, Habib Beye c'est Oncle Picsou

Par Alexis Rose

Malgré une volonté première de prolonger son aventure d’une saison au Real Madrid, Karim Benzema a finalement décidé de céder aux sirènes de l'Arabie Saoudite, où un contrat faramineux l’attend.

Même s’ils ne joueront pas dans le même club, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo vont bientôt se recroiser sur les terrains. Après avoir longtemps été coéquipiers au Real Madrid, le Français et le Portugais seront donc cette fois adversaires dans le championnat d’Arabie Saoudite. En effet, ce dimanche, KB9 a acté son départ de Madrid après 14 années de bons et loyaux services. Deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Casa Blanca derrière CR7, l’ancien Lyonnais a fait ses adieux au public du Bernabeu dimanche. Pour prendre la direction de l’Arabie Saoudite ? Probablement. C’est en tout cas ce qu’assure la chaîne d'État saoudienne Al-Ekhbariya, pour qui le club d'Al-Ittihad s’apprête à accueillir l’attaquant français pour les deux prochaines saisons. Pour arriver à ses fins, la formation championne d'Arabie Saoudite a proposé un pactole de 200 millions d’euros au dernier Ballon d’Or. Un chèque que Benzema ne pouvait tout simplement pas refuser, d’après Habib Beye.

« Des conditions financières impossibles à refuser »

🗨️ "À 35 ans, il faut penser à sa reconversion. 200 millions d'euros, c'est impossible à refuser"



Habib Beye réagit à l'offre faite par l'Arabie Saoudite pour acquérir Karim Benzema 🗣️ pic.twitter.com/TKo9KGU1kB — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 4, 2023

« Quand vous avez gagné 40 millions d’euros et que vous pouvez en gagner 200, ce n’est pas la même chose. Durant ma carrière, j’ai aussi fait un choix lié à l’argent. Mais je pense qu’à 35 ans, il faut penser à sa reconversion. L’après-carrière est toujours difficile pour un footballeur. Il faut se rendre compte que le joueur a une famille, et quand on vous propose ce chèque-là, il est difficile de le refuser, même si Benzema jouait jusqu’à maintenant au plus haut niveau. Chapeau pour cette carrière, mais il a le droit d’aller sur ce challenge qui va lui offrir des conditions financières impossibles à refuser », a lancé le consultant de Canal+, qui estime donc qu’aucun grand joueur ne peut refuser les avances de l’Arabie Saoudite. Autant dire que Leo Messi, courtisé par le Barça suite à son départ du PSG, pourrait suivre le chemin de ses anciens ennemis du Real en rejoignant le Golfe contre un chèque encore bien plus élevé.

Nombreux sont ceux qui se sont tout de même étonnés de propos du consultant de Canal+. Car il est clair qu'avant de rejoindre le Real Madrid, Karim Benzema a probablement déjà préparé sa retraite, celle de ses enfants et de toute sa famille, probablement sur quelques générations. Et justifier ce choix sportif uniquement par de la prudence financière peut faire sourire. Oui Karim Benzema a bien raison de prendre cet argent qu'on lui propose, mais de là à en faire une question d'avenir...