Benzema à Manchester United, merci Cristiano Ronaldo

Par Adrien Barbet

Absent de la Coupe du monde au Qatar à cause d'une blessure, Karim Benzema prépare la reprise de la Liga avec le Real Madrid. Le joueur de 34 ans arrive bientôt en fin de contrat et n'a toujours pas prolongé. Un club de Premier League est prêt à tenter sa chance avec KB9 lors du mercato.

À bientôt 35 ans, Karim Benzema est dans sa quatorzième saison avec le Real Madrid. Récent vainqueur du Ballon d'or 2022, KB9 était même dans la forme de sa vie avant les épisodes de cet automne. Malgré cela, l'ancien joueur de l'OL est sous contrat avec le club de la Maison Blanche jusqu'en juin 2023. Il ne lui reste donc plus que 6 mois avant de devoir se trouver un nouveau club si Benzema ne prolonge pas avec les Merengues. Dès cet hiver, lors du mercato, l'attaquant français aura l'opportunité de discuter avec d'autres formations pour s'engager dans un nouveau challenge à la fin de la saison. Un cador anglais souhaite profiter de la lenteur des négociations entre le Real Madrid et Karim Benzema pour s'offrir les services du natif de Bron.

Manchester United offre un salaire XXL à Benzema

Selon les informations de El Nacional, Manchester United est attentif à la situation contractuelle de Karim Benzema. L'équipe anglaise se tient prête à faire une offre si le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club madrilène ne parvient pas à obtenir une prolongation de son contrat. Grâce à l'argent économisé suite au départ prématuré et sans indemnités de Cristiano Ronaldo en ce mois de novembre, les Red Devils sont en mesure d'offrir un contrat en or à Benzema. Les dirigeants mancuniens et Erik ten Hag seraient favorables à l'idée de recruter l'attaquant malgré son âge avancé. Le média espagnol explique également que Benzema n'est pas contre l'idée de relever un nouveau challenge sportif, même si sa préférence va toujours à la Maison Blanche. Dans une situation délicate en Premier League, Manchester United doit déjà réussir à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions pour espérer réussir à intéresser Karim Benzema. Reste à savoir quelle décision va prendre KB9 concernant son avenir alors que sa prolongation maintes fois annoncée fait toujours l'objet de négociations, sachant que chaque partie revoit l'accord en fonction des derniers évènements, et notamment de sa fragilité physique qui inquiète Florentino Pérez.