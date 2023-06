Refus officiel pour la Ligue 2 à 21 clubs, Annecy en National

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Le club d'Annecy avait demandé à ce que le prochain championnat de Ligue 2 se joue à 21, le club de Haute-Savoie estimant être la victime direct du match donné gagné à Rodez contre Bordeaux.

Dans une lettre ouverte adressée aux autorités sportives et politiques, les footballeurs d’Annecy avaient demandé à la LFP de pouvoir rester en Ligue 2, quitte à faire jouer une saison à 21 clubs. L’équipe entraînée par Laurent Guyot a terminé la saison par une défaite à Paris, tandis que dans le même temps, et dans les conditions que l’on sait, Rodez ramenait trois points de Bordeaux. Premier relégable, le club savoyard comptait sur la mansuétude de la Ligue. Cependant, sa requête n’a pas été entendue par le Conseil d’Administration de la LFP, qui se réunissait ce mercredi, annonce Etienne Moatti. Le championnat de Ligue 2 2023-2024 se jouera à 20 clubs comme cela est prévu.

La Ligue 2 doit passer à 18 clubs en fin de saison

Ahmed Kashi, milieu de terrain du @FCAnnecy et Délégué @UNFP du club, a lancé un appel solennel ce lundi à la Ministre des Sports @AOC1978 , au Président de la FFF @PhilippeDiallo , au Président de la LFP Vincent Labrune et au Président… pic.twitter.com/6Na31Mo2sw — FC Annecy (@FCAnnecy) June 27, 2023

Du côté de la Ligue de Football Professionnel, on ne voit aucune raison de changer le règlement. En effet, tout a été fait dans les règles de l'art, y compris au niveau du match Bordeaux-Rodez dont le résultat a été validé et entériné. Ce passage à 21 clubs aurait provoqué de nombreux bouleversements, notamment en réduisant la répartition des droits TV, en alourdissant le calendrier et en obligeant 5 clubs à descendre au lieu de 4, la Ligue 2 passant de 20 à 18 clubs en fin de saison prochaine. Pour l’ensemble de ces motifs, la LFP n’a pas voulu se pencher sur la demande du FC Annecy qui évoluera donc en National la saison prochaine, sauf si un club de Ligue 2 est rétrogradé par la DNCG.