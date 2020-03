L2 : Nancy, le nouveau Manchester City du foot français ?

Dans : Ligue 2.

Les clubs français, malgré la fiscalité peu avantageuse, continuent d’intéresser les investisseurs étrangers, notamment en raison de l'explosion des droits télés à venir.

Il faut dire également que les prix à l’achat sont plus qu’abordables, notamment pour des clubs en difficulté ou encore loin de l’élite. C’est le cas de Nancy, qui ne parvient pas à retrouver une place en Ligue 1, et est en passe de se faire racheter annonce L’Equipe. Le futur propriétaire se nomme « City Football Group », et est tout simplement déjà possesseur de Manchester City, New York City FC et du Melbourne FC City. Il s’agit du fonds d’investissement d’Abu Dhabi, l’émirat le plus puissant des Émirats Arabes Unis, qui a décidé d’investir massivement dans le football. Le président Jacques Rousselot serait favorable à cette cession, et pourrait présider le club pour deux ans encore histoire de faire la transition. Abu Dhabi arrive avec la volonté de faire remonter le club lorrain en Ligue 1, et étendre ainsi son pouvoir sur le football européen, avec comme finalité de pouvoir peser sur les instances comme l’UEFA, qui n’a pas hésité à taper fort sur Manchester City dernièrement.