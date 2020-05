L2 : La FFF refuse la Ligue 2 à 22, la LFP KO !

Dans : Ligue 2.

La Fédération Française de Football a refusé que la Ligue 2 passe à 22 clubs, ce que la LFP désirait. Cela va encore secouer dans le foot tricolore qui n'avait pas besoin de cela.

La semaine passée, lors de son assemblée générale, la Ligue de Football Professionnel avait acté le passage de la Ligue 2 à 22, ce qui permettait au Mans et à Orléans de se sauver. Mais la LFP savait que cette décision devait être validée par le comité exécutif de la Fédération Française de Football, dont le président était fermement opposé à ce passage à 22. Car cette solution pouvait forcément engendrer de nombreux recours de la part des clubs qui avaient été relégués suite à l’interruption de la totalité des championnats professionnels et amateurs en France.

Et sans surprise, le Comex de la FFF a donc annulé ce mercredi la décision de la Ligue de Football Professionnel. La Ligue 2 se jouera donc bien à 20 en 2020-2021. Bien évidemment, il est clair que les deux clubs concernés, Le Mans et Orléans, qui s’étaient réjouis de la décision de la LFP, vont se tourner vers les tribunaux pour contester le choix de la Fédération Française de Football, à commencer par le CNOSF. Le Gouvernement qui s’empresse actuellement de sortir une loi pour protéger les ligues et les fédérations sportives de ces recours va devoir passer à la vitesse supérieure, même si le Conseil d’Etat aura probablement le fin mot de l’histoire pour de nombreux dossiers. Le football français aura montré son pire visage durant cette crise liée à l'épidémie de coronavirus, et pas uniquement du côté de Lyon. La LFP et la FFF ne sortent pas non plus indemnes de toute cette séquence surréaliste et digne des pires séries de Netflix.