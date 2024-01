Bastia vire Régis Brouard et son adjoint

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Après deux défaites consécutives en Ligue 2, le Sporting Club de Bastia a officialisé ce lundi après-midi le limogeage immédiat de Régis Brouard et de son adjoint.

« Régis Brouard et Frédéric Née quittent ce jour leurs fonctions d’entraineur général et entraineur adjoint du Sporting Club de Bastia. Le club salue leur parcours et les remercie pour ce qu’ils ont apporté. La responsabilité de l’équipe professionnelle est confiée au binôme Lilian Laslandes et Michel Moretti jusqu’à nouvel ordre », précise le club corse, actuellement classé 16e de Ligue 2. Depuis la défaite de samedi à Valenciennes, quelques banderoles étaient apparues à Bastia, et notamment devant le domicile de Régis Brouard, afin de réclamer le départ de l'entraîneur.