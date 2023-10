Bastia prend l'avion pour 15 minutes, le PSG aurait pris cher

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Le déplacement de Bastia à Ajaccio en avion a fait couler de l'encre en ce début de semaine. Le SCB se fait tirer les oreilles, mais on reste loin de l'affaire du char à voile.

Ce lundi, le derby corse mettait un terme à la 9e journée de Ligue 2 avec une victoire finale d'Ajaccio sur le score de 2-0. Une affiche qui a parfois eu lieu en Ligue 1, mais désormais les deux formations insulaires cherchent à remonter pour affronter les grands clubs français. C’est toutefois une histoire extra-sportive étonnante et même révoltante pour certains qui a fait parler de ce derby ces dernières heures. En effet, Corse Matin a révélé que, pour rejoindre Ajaccio, la délégation de Bastia avait décidé de prendre l’avion. Un trajet de 15 minutes en avion depuis la ville de Calvi, lieu de la mise au vert, qui semble assez peu soucieux des préoccupations environnementales, alors qu’un bus aurait pris 2h30 pour faire ce trajet. Une initiative d’autant plus polluante que l’avion privé sollicité a effectué un vol encore plus important pour arriver à Calvi, puisqu’il est venu de Nice, ce qui multiplie les trajets à vide pour le confort de l’équipe de haute-corse.

Le club bastiais n'a pas pris la route mais a fait venir un avion spécial depuis Nice pour emmener l'équipe et le staff de Calvi à Ajacciohttps://t.co/Vq6zAEAeZL — Corse-Matin (@Corse_Matin) October 2, 2023

Corse-Matin, qui s’est penché sur l’affaire, avoue avoir tenté de contacter le SC Bastia pour avoir des explications sur cette décision, sans avoir de réponse de la part des pensionnaires de Furiani. Résultat, ce commentaire assez acerbe a été effectué dans le quotidien local, laissant entendre que si le PSG avait pris cette décision, cela aurait pris une tournure d’envergure nationale. « Certes, on ne demandait pas au Sporting de se déplacer en " char à voile ", polémique ironiquement lancée en début d'année par Christophe Galtier, alors coach du PSG, sur la possibilité pour son équipe de se déplacer autrement qu'en avion. Mais ce choix a beaucoup fait réagir depuis quelques heures, au moment où la " sobriété énergétique " est devenue un sujet de préoccupation majeur. Une décision qui étonne également eu égard au budget du SCB, parmi les plus étriqués de Ligue 2. En effet, le coût serait d'environ 15000 euros », a souligné Corse-Matin, pour qui cette décision a beaucoup étonné sur l’Ile de Beauté.

La Ministre des Sports interpellée

En effet, que ce soit en Corse ou ailleurs, la différence de traitement de l’information par rapport aux critiques qui pleuvent sur le PSG, peut choquer. Un club parisien à qui on demande de prendre le train pour se rendre à Nantes ou à Lille dans des conditions encore confuses, notamment pour les retours nocturnes. « Ce n’est pas le PSG donc ça passe crème », « Un avion pour 15 minutes, heureusement que ce n’est pas pour le PSG », « à quand une intervention indignée de Madame la Ministre ? », ont notamment fait savoir les internautes sur X (ex-Twitter). Cela a tout de même inspiré quelques commentaires moqueurs, comme certains qui se sont demandés si de l’hôtel jusqu’au stade d’Ajaccio, les Bastiais n’avaient pas demandé à prendre un hélicoptère pour éviter de faire le trajet en bus également.