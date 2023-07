Accord Peugeot-Nenking pour le rachat de Sochaux

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Au bord du précipice, le FC Sochaux pourrait éviter le pire, puisque ce mercredi midi, France Bleu Belfort Montbéliard annonce qu'un accord a été trouvé en Romain Peugeot et Nenking, l'actuel propriétaire chinois du club.

Un coin de ciel bleu vient d’apparaître au-dessus du stade Bonal, puisque France Bleu révèle que Romain Peugeot et Nenking ont signé un protocole d’accord. Moyennant 8 millions d’euros, l’arrière-petit-fils du fondateur du club et héritier de la famille Peugeot va racheter 66,7% du club tandis que l’actuel propriétaire va verser 4 millions d’euros afin de finaliser le sauvetage du FC Sochaux. Grâce à cela, le club de Ligue 2 devrait éviter le dépôt de bilan qui se profilait, et donc pouvoir revenir la semaine prochaine devant la DNCG pour obtenir le maintien en Ligue 2,alors que Sochaux avait été poussé en National.