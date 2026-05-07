TV : Lens - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Avant d’affronter le PSG et l’OL pour finir sa saison de Ligue 1 en beauté la semaine prochaine, le RC Lens défiera ce week-end le FC Nantes pour s’assurer une place sur le podium du championnat.

Quelle heure pour Lens - Nantes ?

vendredi 8 mai à 20h45 au Stade Bollaert. L'arbitre sera Mathieu Vernice. En règle générale, les deux dernières journées de Ligue 1 se disputent dans un multiplex général avec tous les matchs pour préserver l'équité entre toutes les équipes qui jouent avec un enjeu. Ce qui sera le cas de Lens et de Nantes, mais la LFP a décidé d’offrir un petit cadeau aux Lensois en compensation du report de leur match contre Paris d’avril dernier. C’est donc pour cela que ce choc entre le RCL et le FCN se disputera ceau Stade Bollaert. L'arbitre sera Mathieu Vernice.

Sur quelle chaîne suivre Lens - Nantes ?

Ce match d’ouverture de la 33e et avant-dernière journée de L1, alors que les autres rencontres se disputeront toutes dimanche soir, entre Lens et Nantes sera diffusé sur Ligue 1+.

Les compos probables de Lens - Nantes :

Suite à une très belle saison, qui se concluera par une finale de Coupe de France face à Nice au Stade de France à la fin du mois de mai, Lens doit quand même conclure le travail en championnat. Solide deuxième, le Racing n’a plus qu’un point à prendre pour s’assurer le podium final et valider sa qualification en Ligue des Champions. C’est donc avec cet objectif-là que Lens défiera Nantes, avant de penser aux rencontres contre Paris et Lyon de la semaine prochaine. Pour ce match face au FCN, Pierre Sage composera sans Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (suspendus), mais aussi Thauvin ou Saint-Maximin (repos).

La compo probable de Lens : Risser - Ganiou, Baidoo, Sarr - Aguilar, Bulatovic, Haidara, Udol - Bermont, Edouard, Sima.

À deux journées de la fin du championnat, Nantes est encore en vie grâce à sa belle victoire 3-0 face à l’OM la semaine dernière. Malgré tout, avec cinq points de retard sur le barragiste Auxerre, le FCN a quand même un pied et quatre orteils en L2. Pour tenter de se sauver en L1, les Canaris n’auront pas d’autre choix que de l’emporter à Lens vendredi. Mais pour ce match de la survie, Vahid Halilhodzic sera privé d’Amian, Centonze, Machado ou Tati.

La compo probable de Nantes : Lopes - Guilbert, Youssef, Cozza, Leroux - Lepenant, Sissoko - Abline, Kaba, Cabella - Ganago.