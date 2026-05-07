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TV : Lens - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 107 mai , 22:20
parAlexis Rose
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Avant d’affronter le PSG et l’OL pour finir sa saison de Ligue 1 en beauté la semaine prochaine, le RC Lens défiera ce week-end le FC Nantes pour s’assurer une place sur le podium du championnat.

Quelle heure pour Lens - Nantes ?

En règle générale, les deux dernières journées de Ligue 1 se disputent dans un multiplex général avec tous les matchs pour préserver l'équité entre toutes les équipes qui jouent avec un enjeu. Ce qui sera le cas de Lens et de Nantes, mais la LFP a décidé d’offrir un petit cadeau aux Lensois en compensation du report de leur match contre Paris d’avril dernier. C’est donc pour cela que ce choc entre le RCL et le FCN se disputera ce vendredi 8 mai à 20h45 au Stade Bollaert. L'arbitre sera Mathieu Vernice.

Sur quelle chaîne suivre Lens - Nantes ?

Ce match d’ouverture de la 33e et avant-dernière journée de L1, alors que les autres rencontres se disputeront toutes dimanche soir, entre Lens et Nantes sera diffusé sur Ligue 1+.

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Les compos probables de Lens - Nantes :

Suite à une très belle saison, qui se concluera par une finale de Coupe de France face à Nice au Stade de France à la fin du mois de mai, Lens doit quand même conclure le travail en championnat. Solide deuxième, le Racing n’a plus qu’un point à prendre pour s’assurer le podium final et valider sa qualification en Ligue des Champions. C’est donc avec cet objectif-là que Lens défiera Nantes, avant de penser aux rencontres contre Paris et Lyon de la semaine prochaine. Pour ce match face au FCN, Pierre Sage composera sans Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (suspendus), mais aussi Thauvin ou Saint-Maximin (repos).
La compo probable de Lens : Risser - Ganiou, Baidoo, Sarr - Aguilar, Bulatovic, Haidara, Udol - Bermont, Edouard, Sima.
À deux journées de la fin du championnat, Nantes est encore en vie grâce à sa belle victoire 3-0 face à l’OM la semaine dernière. Malgré tout, avec cinq points de retard sur le barragiste Auxerre, le FCN a quand même un pied et quatre orteils en L2. Pour tenter de se sauver en L1, les Canaris n’auront pas d’autre choix que de l’emporter à Lens vendredi. Mais pour ce match de la survie, Vahid Halilhodzic sera privé d’Amian, Centonze, Machado ou Tati.
La compo probable de Nantes : Lopes - Guilbert, Youssef, Cozza, Leroux - Lepenant, Sissoko - Abline, Kaba, Cabella - Ganago.

Ligue 1

08 mai 2026 à 20:45
Lens
20:45
Nantes
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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