TV : L’Etat veut régler le bug entre Canal + et la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Depuis l’interruption des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus, la question des droits TV fait couler beaucoup d’encre et suscite de nombreuses inquiétudes.

Et pour cause, Canal + a pris le parti de ne pas procéder au versement des dernières échéances puisque les compétitions sont à l’arrêt. Rapidement, un groupe de quatre présidents composé de Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jacques-Henri Eyraud (OM), Jean-Pierre Rivère (Nice) et Olivier Sadran (Toulouse) a été désigné afin de négocier en direct avec le boss de la chaîne cryptée Maxime Saada. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties et les clubs attendent toujours le très attendu versement des droits télévisuels restants. Afin de régler ce clash très gênant pour les finances déjà très fragiles des clubs de Ligue 1, l’Etat a proposé son aide par le biais de la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu.

« Je propose à la Ligue de football professionnel et aux chaînes de faire intervenir, s'ils le souhaitent, le médiateur des entreprises de Bercy pour essayer de sortir du différend sur le paiement des droits télé qui les oppose aujourd'hui. On a sensibilisé le médiateur des entreprises au ministère de l'Économie et des Finances pour qu'il puisse s'impliquer dans la négociation en cours et écouter les deux parties afin de trouver un chemin d'entente même si l'on reste dans l'incertitude de la reprise du Championnat. "S'ils sont d'accord, la médiation se fera au ministère de l'Économie autour de la table mais ce n'est pas une obligation. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de bienveillance de la part des uns et des autres pour que l'esprit du contrat soit respecté et que les gens arrivent à se mettre d'accord. Je pense que cette crise est le moment le moins bien choisi pour régler des comptes » explique la Ministre dans L'Equipe avant de conclure. « Il y a des questions de survie économique du sport même si elles ne sont pas à mettre sur le même plan que celles des gens qui doivent relever le défi du Covid-19 au quotidien ». Des paroles pleines de sagesse qui ne font pas de mal en cette période de clash entre clubs de Ligue 1 et diffuseurs TV.