L1 ‍: Hakimi bien placé pour offrir un nouveau trophée au PSG

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Les nommés pour le trophée Marc-Vivien Foé de Ligue 1 ont été révélés. 12 joueurs se battent pour être élu meilleur africain du championnat de France cette saison. Un homme est largement favori pour succéder au palmarès à Pierre-Emerick Aubameyang.

L'Afrique et la Ligue 1 sont intimement liées depuis de nombreuses années. Les joueurs africains sont présents en grand nombre dans les effectifs des clubs français. Depuis 2009, un prix spécial les récompense. Lancé par la radio RFI, le prix Marc-Vivien Foé est offert au meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. 12 hommes ont été nommés ce mardi pour le trophée 2025. On retrouve les Marocains Achraf Hakimi (PSG) et Eliesse Ben Seghir (Monaco), les Algériens Amine Gouiri (OM) et Himad Abdelli (Angers), les Ivoiriens Evann Guessand (Nice), Hamed Junior Traoré (Auxerre) et Yahia Fofana (Angers), les Sénégalais Moussa Niakhaté (OL), Lamine Camara (Monaco) et Habib Diarra (Strasbourg), le Nigérian Moses Simon (Nantes) et le Guinéen Abdoulaye Touré (Le Havre).

🔴 𝗟𝗘𝗦 𝗡𝗢𝗠𝗠𝗘́𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗫 𝗠𝗔𝗥𝗖-𝗩𝗜𝗩𝗜𝗘𝗡 𝗙𝗢𝗘́, 𝗥𝗘́𝗖𝗢𝗠𝗣𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡𝗧 𝗟𝗘 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗔𝗙𝗥𝗜𝗖𝗔𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝟭 ! 🌍



🇲🇦 Achraf Hakimi

🇬🇳 Abdoulaye Touré

🇸🇳 Habib Diarra

🇩🇿 Amine Gouiri

🇩🇿 Himad Abdelli

🇨🇮… pic.twitter.com/mOmE84BA0U — Vibes Foot (@VibesFoot) April 1, 2025

Qui peut battre Achraf Hakimi ?

Dans cette liste, le nom d'Achraf Hakimi ressort immédiatement. Le latéral droit du PSG est l'un des hommes forts d'une équipe parisienne injouable ces derniers mois. Avec 4 buts et 6 passes décisives, le Marocain sait être aussi efficace offensivement que défensivement. Il avait notamment inscrit un doublé contre l'OL au Groupama Stadium en février dernier. Hakimi n'a encore jamais remporté le prix Marc-Vivien Foé, s'étant classé deuxième en 2024 derrière le Marseillais Pierre-Emerick Aubameyang. En gagnant ce trophée, Hakimi deviendrait le quatrième marocain sacré après Marouane Chamakh (2009), Younès Belhanda (2012) et Sofiane Boufal (2016). Des beaux noms mais le Parisien n'a pas à rougir, étant peut-être le meilleur joueur à son poste en Europe actuellement.