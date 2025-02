Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le quotidien L'Equipe fait sa Une ce vendredi avec Vincent Labrune, le président de la Ligue de Football Professionel accordant une très longue interview au quotidien sportif. Daniel Riolo s'étouffe.

Une semaine après avoir accordé deux pages à John Textor, qui balançait notamment sur le patron de la LFP, L'Equipe a donné à ce dernier trois pages pour répondre à la totalité des dossiers en cours, et notamment celui des droits TV. De tels entretiens XXL sont rares, même si le sujet est très important. Alors forcément, les anti-Labrune sont plutôt agacés, et c'est notamment le cas de Daniel Riolo qui s'est probablement senti visé lorsque le président de la Ligue a évoqué « un petit groupe d'individus, depuis 2024, qui s'est organisé pour nuire aux intérêts du football français en général, aux miens en particulier. » Sur son compte X (anciennement Twitter), le journaliste de RMC, qui avait ouvertement fait croisade contre la réélection de Vincent Labrune, a remis en cause l'indépendance du journaliste de L'Equipe.

L'Equipe trop tendre avec Vincent Labrune ?

ITW de Labrune dans l’Equipe. Livrée en cadeau par un journaliste ami… 😂😂😂 il a fait son numéro puis est reparti les pompes toutes propres… mais comment un média aussi imp que l’Equipe accepte ça ? Tt le monde le sait que Moatti est son pote et cireur officiel .. dingue 😅 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 28, 2025

Sans citer le nom d'Etienne Moatti, le journaliste auteur de cette interview qui fait la Une du quotidien sportif, Daniel Riolo est plutôt brutal. « TW de Labrune dans l’Equipe. Livrée en cadeau par un journaliste ami… 😂😂😂 il a fait son numéro puis est reparti les pompes toutes propres… mais comment un média aussi important que l’Equipe accepte ça ? Tout le monde le sait que Moatti est son pote et cireur officiel .. dingue », balance le membre de l'After Foot. Un message qui reçoit plutôt des commentaires positifs, même si certains lui font remarquer que depuis que le groupe BFM-RMC a été racheté par Rodolphe Saadé, son média n'est peut-être plus aussi indépendant et neutre concernant le football, puisque ce dernier est sponsor majeur de l'OM.