TV : Sébastien Thoen viré de de Canal + pour l'imitation de l'Heure des Pros

Grand copain de Julien Cazarre, et supporter de l'OM, Sébastien Thoen a été licencié de Canal+ pour une parodie de l'heure des Pros, l'émission de Pascal Praud sur Cnews.

La semaine passée, Winamax avait mis en ligne une vidéo hilarante parodiant l'émission vedette de Cnews, l'heure des Pros, le talk show de Pascal Praud souvent contesté pour des positions assez radicales. Cette parodie avait été réalisée par le célèbre trio des Zozos Migrateurs, Julien Cazarre, Thomas Séraphine et Sebastien Thoen. Et c'est ce dernier, le seul à encore être sur Canal+, propriétaire de la chaîne Cnews, qui a payé les pots cassés.

En effet, le groupe de Vincent Bolloré a décidé de licencier Sébastien Thoen, ce dernier jouant le rôle de Jean Messiha, ancien membre du Rassemblent National et chroniqueur régulière de l'Heure des Pros. C'est L'Equipe, qui révèle ce vendredi le licenciement de celui qui est chroniqueur dans l'émission Canal Sports Club et présentate également le Journal du hard. Une décision qui fait évidemment beaucoup de bruit, le célèbre esprit Canal n'étant plus vraiment d'actualité. Face à Julien Cazarre, fan du PSG, Sébastien Thoen était lui fan de l'OM, mais plus aucun des deux ne bosse désormais pour Canal+.