Personne ne passe le mur Van Dijk, il défie Cristiano Ronaldo

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool, Virgil van Dijk a été désigné homme de la finale contre Tottenham (2-0). Une fois de plus, le défenseur central a été impérial, prolongeant ainsi son incroyable série.

En effet, aucun joueur n’a réussi à dribbler le Néerlandais lors de ses 64 derniers matchs avec les Reds ! Cela n’a pas échappé au Portugal, le finaliste de la Ligue des Nations qui pourrait affronter les Pays-Bas de Van Dijk. Peut-être l’occasion pour Cristiano Ronaldo de s’y frotter. En tout cas, José Fonte attend ça avec impatience. « Ce n'est pas facile de passer Van Dijk, mais personne n'est imbattable. C'est une stat incroyable, non ? S'il y a quelqu'un qui peut le passer, c'est bien Cristiano », a commenté le défenseur portugais, ancien partenaire du roc néerlandais.

« J'étais certain qu'il deviendrait un grand joueur quand il est arrivé à Southampton, s’est souvenu le Lillois. J'ai en parlé avec mes coéquipiers en sélection, dont Cédric Soares. Je me souviens que je lui avais dit "écoute, ce gars, je suis sûr qu'il deviendra l'un des meilleurs défenseurs au monde." C'était évident, pas seulement pour moi. Tout le monde voyait sa vitesse, sa puissance, il gagnait tous les duels. Il devait juste améliorer son placement, et c'est ce qu'il a fait à Southampton. Il a arrêté de sortir trop souvent avec le ballon et de dribbler, il a commencé à jouer simple. »

Van Dijk Ballon d’Or ?

Résultat, Van Dijk peut prétendre à la plus belle des distinctions personnelles. « Je ne suis pas surpris de le voir parmi les candidats au Ballon d'Or, je suis content pour lui et j'espère qu'il continuera. Je pense qu'il a une chance, a estimé Fonte. Il a été nommé joueur de l'année en Premier League, il a gagné la Ligue des Champions, pourquoi pas ? On récompense toujours les attaquants parce qu'ils marquent, mais il est temps qu'un défenseur le gagne, non ? » Triple buteur en demies face à la Suisse (3-1), Cristiano Ronaldo n’a pas dit son dernier mot.