Officiel : Lucho Gonzalez raccroche les crampons

Le club brésilien de l'Athletico Paranaense a annoncé ce dimanche après-midi que Lucho Gonzalez avait pris la décision de raccrocher les crampons.

Ancien joueur historique de l’OM et surtout du FC Porto, Lucho Gonzalez prend sa retraite à l’âge de 40 ans. Dans une interview accordée à Globo Esporte, le directeur technique de l'Athletico Paranaense, Paulo Autuori, a indiqué que la décision de l’Argentin était définitive. Il restera cependant au sein du club brésilien puisqu’il va rapidement intégrer le staff technique.

« Lucho González a décidé de terminer sa carrière ici au club de l'Athletico Paranaense. Mais on sait aussi qu'il restera dans la structure technique de l'équipe. Nous préparerons un match d'adieu en prêtant attention au contexte dans lequel nous vivons. Ce sera quelque chose que nous détaillerons plus tard mais c’est déjà fixé. Il va clore sa carrière ici et restera au sein du club » a indiqué le dirigeant. Lucho Gonzalez était en fin de contrat à l’issue de la saison qui s’est achevée au mois de février et ne prolongera donc pas son bail. Nul doute que du côté de l’Olympique de Marseille, où il a été champion de France en 2010, un bel hommage lui sera rendu.