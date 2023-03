Lionel Messi marque un triplé légendaire, Cristiano Ronaldo tremble !

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Argentine a humilié le Curaçao (7-0), avec notamment un triplé de Lionel Messi. Le septuple Ballon d'Or a confié son immense bonheur...avant de revenir à Paris où le PSG l'attend.

Alors oui il ne s’agissait que de la modeste équipe de Curaçao, mais les champions du monde en titre ont mis un point d’honneur à infliger une correction à la sélection de cette petite île de 152.000 habitants, un peu à l’image de ce qui attend l’équipe de France à Gibraltar pour les qualifications à l’Euro 2024. Mais la fête a été très belle pour les supporters argentins qui avaient un ticket pour ce match, puisque Lionel Messi a profité de ce match pour signer un triplé, ce qui lui a permis de franchir la barre des 120 buts sous le maillot de l’Albiceleste, 102 exactement, revenant à 20 buts du meilleur buteur en sélection, un certain Cristiano Ronaldo, lequel peut clairement trembler tant Leo Messi affiche une forme éblouissante et ne semble pas réellement vouloir prendre sa retraite internationale à 35 ans.

Fort de cette victoire, l’Argentine, championne du monde en titre, devrait s’emparer rapidement de la première place du classement FIFA devant la France et le Brésil, qui était alors en tête. Commentant son exploit, et avant de reprendre l’avion vers Paris où le Paris Saint-Germain compte sur lui pour le match du week-end prochain contre l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes, Lionel Messi a reconnu qu’il vivait actuellement une période totalement incroyable avec l’équipe d’Argentine. « Quelle belle façon de clore ces matchs (…) J’espère que nous pourrons continuer à partager de nombreux moments comme ceux-ci ensemble et que cette folie ne s'arrête jamais !!! », a confié, via son compte Instagram, la Pulga, dont l’avenir en club est toujours incertain puisque la prolongation de son contrat au PSG semble désormais moins évidente.