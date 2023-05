L'argent n’achète pas le bonheur, Cristiano Ronaldo doit se réveiller

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques mois, Cristiano Ronaldo cédait aux sirènes de l'Arabie saoudite en rejoignant Al-Nassr. Il se dit déjà que le quintuple Ballon d'Or aurait des envies d'ailleurs.

Cristiano Ronaldo a connu des derniers mois chargés. Le Portugais de 38 ans a notamment quitté Manchester United dans la précipitation. Il n'a pas manqué de courtisans puisque l'Arabie saoudite lui faisait les yeux doux. L'ancien du Real Madrid a accepté de rejoindre Al-Nassr, mais non sans un beau contrat à la clé. Il se dit que ce dernier est de 200 millions d'euros pour un contrat qui s'étend jusqu'en 2025. Dans la capitale saoudienne, CR7 n'a pas tardé à faire parler la poudre, avec déjà 12 buts en 12 matchs de Saudi Pro League. Mais voilà, l'idylle avec le pays de la péninsule arabique pourrait s'arrêter plus tôt que prévu. Cristiano Ronaldo serait prêt à plier bagages, désireux de quitter l'Arabie saoudite et son football, alors que son couple est aussi sujet à des rumeurs en tout genre. Pour certains observateurs, pas étonnant que Ronaldo déchante en Arabie saoudite.

Cristiano Ronaldo, le mal de l'Europe le frappe

Lors d'un entretien accordé à AS, Rivaldo a donné son avis sur le cas Ronaldo, comprenant ce par quoi traverse la légende portugaise en Arabie saoudite. « Je comprends que parfois les joueurs soient dupés par le gros contrat qu'ils signent en Arabie Saoudite, mais ensuite la vie y est plus fermée et le football n'est pas toujours aussi facile que prévu. Vous traversez peut-être une phase de déception et même de réflexion. On se demande aussi si l'argent que vous recevez compense la vie pas si heureuse que vous vivez. Cela arrive à tous les joueurs et Messi lui-même pourra bientôt en être témoin. Ce serait bien pour lui et pour le football de voir Cristiano Ronaldo revenir au Real Madrid pour terminer sa carrière. Bien sûr, les supporters doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas exiger de lui la même chose que lorsqu'il avait 25 ou 26 ans, mais il peut toujours aider le club dans plus de conquêtes », a notamment indiqué Rivaldo, qui ne serait donc pas surpris que CR7 mette fin plus tôt que prévu à son aventure en Arabie saoudite. Peu de chances en revanche que le Real Madrid le fasse revenir, du moins dans un rôle de footballeur.