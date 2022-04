L'Algérie éliminée, cet international plaque tout

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Il y a trois semaines, le Cameroun éliminait l’Algérie lors des barrages de la Coupe du monde. Une terrible désillusion pour les Fennecs…

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie en 2019, le sélectionneur Djamel Belmadi a eu beaucoup de mal à se remettre de cette désillusion. Le natif de Champigny-sur-Marne a songé à dire stop à la sélection algérienne mais a finalement trouvé la force de se relever et de poursuivre sa mission. Certains de ses joueurs sont en revanche trop impactés par cette défaite de l’Algérie pour continuer leur carrière comme si de rien était. C’est par exemple le cas d’Adlène Guedioura, milieu de terrain de l’Algérie sélectionné pour les matchs de barrage face au Cameroun il y a trois semaines. En février, le joueur de 36 ans s’était engagé en faveur de Burton Albion en troisième division anglaise. Mais en pleine déprime après l’élimination de l’Algérie, Adlène Guedioura a jeté l’éponge et a ressenti le besoin de repartir auprès de sa famille.

🚨 Le club de Burton Albion annonce avoir trouvé un accord à l’amiable afin de résilié le contrat de l’international algérien Adlene Guedioura ! pic.twitter.com/w810Cjbq7V — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) April 11, 2022

Trop affecté par l'élimination de l'Algérie

Tandis que sa famille vit au Qatar, Adlène Guedioura a fait le choix de précipitamment quitté l’Angleterre pour revenir auprès de ses proches alors qu’il ne s’est toujours pas véritablement remis de l’élimination de l’Algérie. « En ce qui concerne Adlene, l’Algérie est éliminée de la Coupe du monde et cela l’a énormément peiné. Sa famille est au Qatar et nous avons tous les deux convenu que nous allions mettre fin à son contrat. Il a été bon pour nous pendant la courte période où il était là, il avait de la qualité sur le terrain et en dehors aussi, mais nous avons mutuellement convenu que la meilleure façon d’avancer était de le laisser partir. C’était la bonne décision pour nous deux » a expliqué son manager Dino Maamria. La sélection est quelque chose qui tient à cœur en Algérie et on ne rigole pas avec ça, Adlène Guedioura en est le meilleur exemple. La manière dont il est toujours affecté par l’élimination des Fennecs plusieurs semaines plus tard ne laissera pas insensible les supporters algériens…