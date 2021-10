Cristiano Ronaldo, il lâche 80.000 euros par mois à Georgina Rodriguez

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

En couple depuis le début de l’année 2017, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez filent le parfait amour entre Manchester, Madrid et Madère. Une vie marquée par le luxe, vu que les deux amoureux n'hésitent pas à se faire des cadeaux à plusieurs milliers d’euros.

Il y a quelques années encore, Georgina Rodriguez n’était pas connue du grand public. Mais depuis que la mannequin s’est mise en couple avec Cristiano Ronaldo, l’Espagnole est devenue une véritable star. Suivie par plus de 27 millions de personnes sur Instagram, la femme de 27 ans a fait la connaissance de CR7 lors d'une soirée organisée par Dolce & Gabbana en 2016. Depuis janvier 2017, et la cérémonie des FIFA Awards, leur relation amoureuse est officielle. Ensemble, ils ont eu une fille, prénommée Alana Martina. À noter qu’ils élèvent aussi trois autres enfants, Cristiano Ronaldo Junior plus les jumeaux Mateo et Eva, nés d'une mère porteuse. Si Georgina Rodriguez mène une carrière de mannequin, elle passe quand même beaucoup de temps à la maison pour garder les enfants. Et cela a un certain coût. La presse italienne l'affirme après avoir suivi l'ancienne star de la Juventus, Cristiano Ronaldo offre une compensation de plus de 80 000 euros à sa compagne. Avec un salaire annuel de près de 30 ME par an, CR7 peut se permettre de verser cette belle allocation à Georgina Rodriguez pour que ses enfants ne manque de rien quand il est en déplacement, ce qui est souvent le cas.

Les cadeaux pleuvent, et ce n'est pas du manège à bijoux

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont une vie très très luxueuse. Comme le rapporte The Sun, les deux amoureux n’arrêtent pas de se gâter. Lors du 27e anniversaire de l’Espagnole, en janvier dernier, l’attaquant de Manchester United lui a par exemple offert une malle à bijoux de chez Louis Vuitton. Un cadeau, qui a laissé la beauté ibérique sans voix, estimé à plus de 100 000 euros. Ce qui n’est pas grand-chose à côté du cadeau que Georgina Rodriguez a fait à son chéri. Vu que pour ses 35 ans, CR7 a reçu un Mercedes Classe G Brabus personnalisé d'une valeur de 300 000 euros. D’ailleurs, pour la petite histoire, ce SUV était emballé dans un cadeau géant avec un gros nœud rouge à la sortie du dîner d'anniversaire devant un grand restaurant de Turin.

Il n’y a pas que pour les grands événements que les deux tourtereaux sortent le grand jeu, puisqu’ils passent aussi des vacances ultra-luxueuses dans un yacht de 5,5 millions d’euros. L’été dernier, après l’Euro raté du Portugal, Cristiano a notamment amené sa femme dans son bateau à Madère. Un Azimut Grande très bien équipé, avec cinq cabines de luxe, six salles de bains superbement décorées, une cuisine moderne, deux espaces de détente, un immense salon et une somptueuse salle à manger. Quand ils ne sont pas dans leur yacht, Ronaldo et Georgina ne lésinent pas sur les moyens pour s’offrir de grands moments. Il y a quelques semaines, ils ont par exemple séjourné dans un manoir à Majorque, dont la nuit est estimée à plus de 10 000 euros, afin de profiter d’un héliport, d’un court de tennis, d’une piscine et d’un spa. En Grèce, à Costa Navarino, le couple n’a pas non plus hésité à laisser un pourboire de 18 000 euros au personnel de leur hôtel.

140 euros la paire de chaussettes

Hormis les vacances, CR7 et sa femme collectionnent les bijoux de grande valeur. L’année dernière, l’ancien Ballon d’Or a notamment offert une bague de fiançailles de chez Cartier, de 615 000 livres, à sa chérie. Lors de ses sorties nocturnes, l’Espagnole porte souvent une montre Patek Philippe TWENTY 4 de 33 000 euros, alors que son amoureux a la Rolex la plus chère de tous les temps, une GMT Master Ice de pratiquement 400 000 euros, ou une Franck Muller de 1,2 million de livres sterling. La mode est aussi importante pour les deux, puisque durant l’été 2020, Georgina s’est prise en photo avec une tenue d’un créateur italien évaluée à 2 500 euros : 140 euros pour les chaussettes, 510 pour un short, 705 pour les chaussures et une veste de 1 120 livres. Sans compter un sac Birkin en peau de crocodile évalué à 146 000 £.

À l’heure actuelle, Cristiano et Georgina vivent dans une somptueuse maison dans le Cheshire, près de Manchester, où ils peuvent croiser d’autres résidents célèbres comme Conor McGregor, la star de l'UFC. Une villa de 3 millions d’euros au sein de laquelle la famille de CR7 vit avec un chat très spécial. Fan d’animaux, Georgina a effectivement acheté un Sphynx chauve contre un chèque de 2 600 livres en 2018. Au fil des années, « Pepe », comme le nom de l’ancien coéquipier de CR7 au Real Madrid, est devenu une star sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu’avec leurs deux communautés, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez peuvent faire rêver des centaines de millions de personnes. Et tout cet environnement n'empêche pas Cristiano Ronaldo d'empiler les buts et les trophées partout où il passe.