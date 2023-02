Turquie : La compagne de Christian Atsu n'a pas de bonnes nouvelles

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

La Turquie et la Syrie vivent depuis quelques jours un terrible drame, conséquence de plusieurs tremblements de terre. Plus de 20.000 morts sont actuellement dénombrés avec de nombreuses incertitudes.

Même si les sauveteurs arrivent encore à trouver des survivants dans les décombres, chaque jour qui passe ajoute des victimes à la très longue listes des personnes décédées suite aux terribles tremblements de terre qui ont touché des régions entières en Turquie et en Syrie. Ce week-end, le football européen rendra hommages aux victimes, tandis que de nombreuses initiatives ont été prises par des clubs et des joueurs afin de réunir des fonds pour aider ceux qui n’ont plus rien. Le monde du foot a été touché, et il y a un cas qui focalise l’attention, c’est celui de Christian Atsu, l’attaquant international ghanéen du club d’Hatayspor, qui n’a plus donné signe de vie depuis les premières secousses. Dans un revirement dramatique, son club avait d’abord annoncé que le joueur était sain et sauf, ce qu’avait confirmé son agent, avant que finalement on apprenne que cela était faux et que Christian Atsu était toujours disparu. Et sa compagne est intervenu sur la BBC afin d’en dire plus.

Christian Atsu n'a plus donné signe de vie depuis le drame

The partner of footballer Christian Atsu, who's whereabouts are unknown since Monday's earthquake in Turkey and Syria, says "I still pray and believe he's alive" https://t.co/tDdQFQE4UQ pic.twitter.com/Gz5hf76MCc — BBC News (UK) (@BBCNews) February 10, 2023

Sur le chaine anglaise, Marie-Claire Rupio, la partenaire de l’ancien joueur de Newcastle, qui vit toujours en Grande-Bretagne, s’est confiée. « Tout ce que je sais c’est qu’actuellement son agent est en Turquie, et il tente de rejoindre l’endroit où cela s’est passé. Nous savons que l’immeuble où il était a été identifié et que les secours essaient de sauver tout le monde, car ils savent qu’il y a encore des personnes sous les décombres (…) Christian est toujours manquant, et nous ne savons pas où il est. C’est dur à vivre, et notamment pour les enfants (…) Nous avons été sous le choc quand le club a annoncé qu’il l’avait retrouvé et quand 11 heures plus tard, mon fils a entendu à la radio que ce n’était pas vrai (…) Il avait marqué son premier but avec son nouveau. Il avait parlé aux enfants samedi matin, c’est le dernier contact que nous avons eu avec Christian », a confié la compagne du footballeur ghanéen.