Pas de Ballon d'Or pour Karim Benzema, il sait pourquoi

Par Guillaume Conte

Seulement 4e du classement du Ballon d'Or, Karim Benzema a finalement été très loin du compte. Le Français ne se décourage pas, mais il sait pourquoi il n'a pas été récompensé.

Vice-Champion d’Espagne, vainqueur de la Ligue des Nations, Karim Benzema a porté le Real Madrid et l’équipe de France en cette année 2021, même si cela n’a pas permis de remporter la Liga, Ligue des Champions ou l’Euro. Mais son apport dans le jeu, son efficacité devant le but, et sa régularité, en ont fait pendant longtemps un candidat crédible à la récompense individuelle pour laquelle il était pour la première fois dans le Top10. Mais sa quatrième place pour cette année 2021 ne risque pas de le satisfaire sur un plan personne, même si KB9 n’est pas du genre à broyer du noir. Toutefois, à 34 ans, ses chances de remporter le Ballon d’Or s’amenuisent forcément, et il ne rejoindra donc pas Antoine Griezmann comme le dernier Français à monter sur le podium, en 2018. Pour L’Equipe, il ne fait aucun doute que c’est l’absence d’un titre majeur, la Ligue des Nations n’étant pas encore entrée dans le panthéon du football, qui a freiné Karim Benzema cette année. Lionel Messi a pu compter sur la Copa America, Robert Lewandowski sur la Bundesliga, et Jorginho sur l’Euro et la Ligue des Champions, pour le devancer.

Karim Benzema prend la parole

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

En tout cas, Karim Benzema a bien fait comprendre à ses suiveurs qu’il ne se laisserait pas démoraliser par ce classement qui a beaucoup fait tiquer. Sa quatrième place lui permet ainsi de continuer à se mettre au travail pour s’améliorer encore. Et cela parait possible pour un attaquant qui ne cesse d’être de plus en plus important en équipe de France comme au Real Madrid. « Merci à tous ceux qui me soutiennent. Je joue au football pour vous et le spectacle doit continuer », a livré Karim Benzema, histoire de rappeler que le Ballon d’Or n’était pas non plus sa raison de vivre dans le football.