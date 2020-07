Mercato : Wahiba Ribéry apeurée, addio l'Italie ?

Dans : Serie A.

Dimanche soir, Franck Ribéry a eu une très mauvaise surprise en rentrant chez lui après son match contre Parme puisque l’international français a été cambriolé.

Sous le choc, l’ancien attaquant de l’OM et du Bayern Munich n’a pas tardé à réagir. Sur les réseaux sociaux, il sous-entendait dès lundi qu’il envisageait un départ de la Fiorentina, un an seulement après son arrivée. « Grâce à Dieu, ma femme, mes enfants étaient en sécurité à Munich, mais comment faire confiance aujourd’hui ? Comment me/nous sentir bien ici après ça ? Je ne cours pas après les millions, on ne manque de rien, en revanche je cours toujours après le ballon parce que c’est passionnel. Mais passion ou non, ma famille passe avant tout et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être » expliquait l’ancien attaquant de l’Equipe de France.

La théorie d’un départ grandit ce mardi en Italie puisque Wahiba Ribéry, la femme du footballeur de 37 ans, a également fait part de ses inquiétudes. « J’aime Florence, cette ville qui nous a accueillis si chaleureusement. Mais je suis blessée en tant que femme, épouse et mère. C’est vrai, nous ne sommes pas les premiers à qui cela soit arrivé, mais j’ai le droit d’être triste et d’avoir peur » a fait savoir la compagne de Franck Ribéry sur son compte Instagram. Les supporters de la Fiorentina peuvent être frustrés, car un départ du natif de Boulogne-sur-Mer est désormais plus que probable, alors que l’aventure se passait globalement bien pour Kaiser Franck en Italie. Reste maintenant à voir comment les dirigeants de la Fiorentina vont réagir pour tenter de conserver leur joueur star une saison supplémentaire, malgré ce triste événement.