Ita : Ribéry pourrait quitter la Fiorentina après son cambriolage !

Dans : Serie A.

Après avoir été victime d'un cambriolage dimanche à Florence, le joueur français de la Fiorentina a sous-entendu sur les réseaux sociaux qu'il envisageait de quitter le club.

Exemple parfait de l’effet papillon, les voleurs qui ont visité et pillé la maison de Franck Ribéry ce week-end ont peut-être également joué un très sale tour à la Fiorentina. Car réagissant à l’annonce de ce cambriolage à son domicile, l’ancien joueur de l’OM et du Bayern Munich n’a pas pris cela avec philosophie. Via les réseaux sociaux, Franck Ribéry laisse clairement entendre qu’il pourrait quitter la Viola où il est arrivé dans l’euphorie générale lors du mercato 2019. A un an de la fin de son contrat avec la Fiorentina, Ribéry avoue ne pas vouloir vivre ce genre de désagrément avec sa famille.

Et il adresse un message très clair en l'illustrant avec une vidéo de son domicile après le cambriolage. « Au retour de cette victoire contre Parme, je suis rentré chez moi. Ce « chez moi » en Italie, pays dans lequel j’ai décidé de poursuivre ma carrière après tant de belles années à Munich. Voilà ce que j’ai découvert...Alors oui, ma femme a perdu quelques sacs, quelques bijoux, mais ce n’est pas l’essentiel. Ce qui me choque, c’est cette impression d’être à poil, d’avoir le froc baissé et ça, ça ne passe pas, je ne l’accepte pas. Grâce à Dieu, ma femme, mes enfants étaient en sécurité à Munich, mais comment faire confiance aujourd’hui ? Comment me/nous sentir bien ici après ça ? Je ne cours pas après les millions, on ne manque de rien, en revanche je cours toujours après le ballon parce que c’est passionnel. Mais passion ou non, ma famille passe avant tout et nous prendront les décisions nécessaires à notre bien-être », prévient Franck Ribéry. Les dirigeants de la Fiorentina sont prévenus, la carrière italienne du joueur français pourrait partir plus vite que prévu.