Mercato : Paul Pogba après Cristiano Ronaldo, la Juventus en feu !

Après avoir recruté Cristiano Ronaldo au cours de cet été, la Juventus s'attaque bel et bien au dossier de Paul Pogba.

Pendant ce mercato, la Juve a un appétit d'ogre, dans l'objectif d'aller chercher la Ligue des Champions la saison prochaine. Suite aux arrivées de Can (libre), de Cancelo (40 ME) et de Cristiano Ronaldo (105 ME), le club de Serie A rêve de rapatrier Paul Pogba. Retourné à Manchester United contre un chèque de 105 millions d'euros en 2016, le Champion du Monde est en froid avec José Mourinho. Par conséquent, son départ de Premier League est possible. Et la Vieille Dame y croit dur comme fer.

Pour rendre cette transaction possible, le Champion d'Italie serait même prêt à vendre Pjanic, courtisé par Manchester City, Higuain et Rugani, qui sont tous les deux dans le viseur de Chelsea. Le but est de récupérer plus de 200 ME pour pouvoir financier le transfert de Pogba, selon The Mirror. La Juve a en tout cas commencé à avancer ses pions en disant à Mino Raiola qu'elle était intéressée pour récupérer le milieu de terrain de 25 ans. Max Allegri estime également que Pogba serait favorable à un retour en Italie, où il avait parfaitement lancé sa carrière. Autant dire que Pogba n'a jamais été aussi proche de faire la paire avec CR7.