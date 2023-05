La Juventus pénalisée de neuf points, menace sur l'Europe

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Si dans un premier temps la Juventus a récupéré ses 15 points de pénalité, le club turinois sait que dans cette affaire, il risque tout de même une sanction. Et ce mardi, la presse italienne annonce que les Bianconeri vont perdre 9 points.

Après sa victoire à Bergame ce week-end, la Juventus occupe la deuxième place du classement de Serie A avec seulement trois points d’avance sur l’Inter, quatrième et dernier qualifié pour la prochaine Ligue des champions si le championnat s’arrêtait là. La situation est donc plutôt bonne pour l’équipe de Massimiliano Allegri, mais cependant ce tableau idyllique pourrait vite tourner au vinaigre. Condamnée dans un premier temps à 15 points de pénalité pour avoir fictivement réduit son déficit en réalisant des plus-values jugées surévaluées lors de la vente de certains joueurs entre 2018 et 2021, le club turinois a vu cette sanction être suspendue le 20 avril dernier afin d’être réétudiée.

La Juventus privée de Ligue des champions ?

Cependant, à en croire la presse italienne, la cour d’appel de la Fédération italienne de football, qui se charge de se pencher sur cette sanction, ne va pas exonérer la Juventus, la violation des règles ayant été confirmée. Et on évoque désormais un retrait de neuf points, lequel devrait être confirmé d’ici un mois et probablement avant la fin de la saison 2022-2023. Si cette décision des autorités se confirme, et si l’on s’en tient au classement, la Juventus serait alors à la huitième place avec un point de retard sur l’Atalanta et l’AS Rome, et à six longueurs d’une place en Ligue des champions. Une place de toute façon hypothétique, puisqu'une fois que la sanction sera définitive, l'UEFA pourra se pencher sur ce dossier et décider à son tour de punir la Juventus. Pour Tuttosport, quotidien sportif turinois proche de la Juve, cette probable sanction est injuste dans la mesure où seule la Vieille Dame paie l'addition, alors que d'autres clubs sont également cités dans cette affaire.