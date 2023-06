Juve ‍: Rabiot prêt à prendre une décision radicale

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Adrien Rabiot devrait vivre un été agité. L'international français est en fin de contrat à la Juve et ne manque pas de prétendants.

La Juventus a vécu une drôle de saison. La Vieille Dame aura fait le travail en Serie A. Mais les Piémontais ont écopé de sanctions de points suite à des transferts jugés douteux. Résultat, la Vieille Dame ne disputera que la Ligue Europa Conference la saison prochaine. Un moindre mal néanmoins pour ses finances, même si de nombreux joueurs partiront pour soulager les caisses de la Juve. Angel Di Maria est déjà parti et Dusan Vlahovic pourrait lui emboiter le pas. Quid également d'Adrien Rabiot, en fin de contrat et qui hésite comme jamais sur la suite à donner à sa carrière. Manchester United ou encore le PSG sont à l'affût pour le récupérer. Mais la Juve n'a pas encore dit son dernier mot.

Rabiot, la Juve touche au but ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Selon les informations de Tuttosport, la Vieille Dame a récemment proposé un nouveau contrat à Adrien Rabiot jusqu'en 2024, avec un salaire similaire à ce qu'il touche actuellement, à savoir 7 millions d'euros. Le média italien précise que le vice-champion du monde ne ferme pas la porte à une prolongation à la Juve. Le joueur se sent bien à Turin et sait qu'il fait partie des titulaires indiscutables du dispositif de Massimiliano Allegri, qui a été conforté ces derniers jours. Sauf surprise, il se dit donc désormais qu'Adrien Rabiot devrait continuer sa carrière dans le Piémont pour encore quelques mois. Une bonne nouvelle pour la Juve dans sa quête de rédemption après des mois très difficiles. Le club italien visera notamment le gain de la Serie A, qui lui échappe depuis 2020. Rabiot, qui a pour ambition de disputer l'Euro 2024 en Allemagne, veut enchainer les matchs au plus haut niveau. Et la Juve lui permettra de le faire.