Ita : Matuidi refuse la haine après de nouvelles insultes racistes

Victime d'insultes racistes lors de la victoire de la Juventus à Cagliari samedi soir (1-0), Blaise Matuidi a tenu à réagir...

La scène est surréaliste et impensable. Suite à un duel avec un défenseur de Cagliari, à la 40e minute de jeu, Blaise Matuidi se retourne violemment vers une tribune de la Sardegna Arena. Furieux d'entendre des insultes racistes, le milieu de terrain demande alors à l’arbitre de la rencontre d'intervenir pour faire cesser ces bruits. Monsieur Calvarese ne réagit pas et laisse le jeu se poursuivre. Très remonté, Matuidi se calme ensuite après une discussion avec le Marocain Benatia... avant de prendre un carton jaune pour un tacle dangereux. Si ce fait aurait pu rester sans suite, l'ancien joueur du PSG a, lui, décidé de le dénoncer haut et fort quelques heures après le coup de sifflet final.

« Aujourd'hui, j'ai fait l'expérience du racisme lors du match. Des personnes faibles essaient d'intimider avec de la haine. Je ne suis pas un homme de haine et je ne peux qu'être désolé pour ceux qui donnent le mauvais exemple. Le football est un moyen de répandre l'égalité, la passion et l'inspiration et c'est pour cela que je suis là. Paix », a lancé, sur Facebook, Matuidi, qui ne comprend donc pas comment ce genre d'acte raciste peut encore avoir lieu en 2018, alors que le milieu de l'équipe de France avait déjà connu cette mésaventure face au Hellas fin décembre...