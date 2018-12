Ita : La Juve savoure son choix gagnant du mercato avec Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A, Mercato, Foot Europeen.

Cet été, la Juventus Turin surprenait tout le monde au mercato en lâchant 115 ME pour s’offrir Cristiano Ronaldo.

Un choix qui a été très largement discuté, notamment en raison de l’âge du Portugais. Mais le début de saison canon de ce dernier donne raison aux Turinois, qui peuvent tranquillement savourer leur bonne décision de l’été. Ainsi en conférence de presse, le coach italien Massimiliano Allegri a rendu un bel hommage à CR7, clamant haut et fort que l’ancien attaquant du Real était le meilleur joueur du monde.

« Cristiano est le meilleur du monde. Avec Ronaldo, nous avons l’impression que quelque chose a changé. Mais nous devons être bons sur le plan mental pour gagner en Europe. Et en attendant, nous devons continuer comme ça en championnat et bien jouer en Coupe d’Italie » a expliqué un Massimiliano Allegri forcément très serein au vu des performances de son équipe, et de son attaquant star. Désormais, tout le peuple turinois attendra de Cristiano Ronaldo qu’il brille en Ligue des Champions. Ce ne sera pas simple puisque la Juve sera opposée à l’Atlético Madrid en 8es de finale. Un club que CR7 connaît bien…