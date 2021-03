Ita : Cristiano Ronaldo, un transfert qui fait rire

Dans : Serie A.

Depuis l’élimination de la Juventus Turin contre Porto en Ligue des Champions, les rumeurs fusent au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, le Portugais pourrait brusquement quitter la Série A lors du prochain mercato. Dimanche soir, le journal AS indiquait carrément que la Juventus Turin pourrait libérer Cristiano Ronaldo de sa dernière année de contrat afin d’économiser son très imposant salaire. Ces derniers jours, le nom de CR7 a été murmuré du côté du Real Madrid, bien qu’il ne s’agisse que de rumeurs à ranger au rayon des fake-news selon L’Equipe. Interrogé par le Corriere dello Sport, le directeur sportif turinois Fabio Paratici a mis les choses au clair en faisant savoir que la Juventus Turin n’avait aucunement l’intention de se séparer de Cristiano Ronaldo et que l’avenir du Portugais devrait logiquement s’écrire au sein de la Vieille Dame la saison prochaine.

« Si Ronaldo représente l’avenir de la Juve ? Sans aucun doute. Cela me fait rire, je n'aurais jamais pensé que Ronaldo pourrait être mis en discussion » a lâché le directeur sportif de la Juventus Turin, lequel a du mal à comprendre les critiques à l'encontre de sa star. Avant de poursuivre. « Nous parlons d'un joueur qui est actuellement le meilleur buteur de Serie A et qui a remporté cinq Ballon d'Or. Il a déjà remporté beaucoup de titres avec nous et c'est un privilège de l'avoir dans notre équipe. Nous nous accrocherons à lui et l'apprécierons autant que possible. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous ». Voilà qui a pour but d’éteindre les rumeurs envoyant notamment Cristiano Ronaldo au Real Madrid dans l’optique de la saison prochaine. Que les dirigeants de la Juventus Turin se rassurent, selon le journal L’Equipe, Florentino Pérez n’a aucunement l’intention de faire revenir CR7. En effet, l’objectif du Real Madrid est de régénérer son effectif avec Kylian Mbappé ou Erling Haaland.