Ita : Cristiano Ronaldo au Real Madrid, l'énorme mensonge

Dans : Serie A.

Depuis l'élimination de la Juventus en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo est au coeur des préoccupations. Mais son retour au Real Madrid est probablement de l'intox.

La Juventus a pris une gifle monumentale en se faisant sortir de la C1 par le FC Porto, et le choc est d’autant plus violent que Cristiano Ronaldo est directement impliqué dans cette sortie précoce de la Ligue des champions. A 36 ans, CR7 n’échappe pas aux critiques, malgré sa réussite depuis le début de la saison, et la star portugaise fait face à des attaques venues de partout, y compris de la part des supporters de la Juve. Un sondage réalisé par TuttoMercatoWeb montre que 69% des fans du club turinois estiment qu’Andrea Agnelli doit laisser partir Cristiano Ronaldo au prochain mercato, ce dernier n’étant plus en mesure d’apporter à la Juventus une victoire en Ligue des champions. Et comme une traînée de poudre, relayée par la presse espagnole, s’est propagée la rumeur d’un possible retour de CR7 au Real Madrid, trois ans après en être parti. Jorge Mendes, le puissant agent de Ronaldo aurait récemment entamé des discussions avec Florentino Perez sur ce sujet. Un come-back du siècle qui semble cependant relever du fantasme.

Cristiano Ronaldo à Madrid, c'est de l'intox

Outre L’Equipe, qui explique que les médias espagnols sont « complices » du clan Cristiano Ronaldo en relayant ces rumeurs sur un retour envisagé au Real Madrid, c’est la Cadena Cope qui met également un terme aux supputations sur ce sujet. S’il y a effectivement eu des discussions entre Jorge Mendes et Florentino Perez, elles ne sont pas récentes. « La situation financière du Real Madrid est pire qu’il y a trois ans et il n’y a aucune place pour un retour de CR7 à Madrid », explique Melchor Ruiz, journaliste de la radio espagnole. En Italie, plus personne ne croit à ce scénario qui ressemble à un appel du pied du clan CR7 au moment où le joueur va probablement finir la saison sans un titre majeur, la Juventus n'étant plus en course pour la C1 et déjà dans le dur en Serie A. Une Coupe d'Italie ne peut plus être suffisante pour Cristiano Ronaldo.