Ita : Cristiano Ronaldo alerte Jorge Mendes, il veut quitter la Juve !

Dans : Serie A.

Sous le choc après la défaite de la Juventus Turin sur la pelouse du FC Porto en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo est furieux.

Tandis que la Juventus Turin patine en Série A avec une décevante quatrième place, les Bianconeri n’ont pas profité de la Ligue des Champions pour se relancer. Très attendus sur le terrain de Porto mercredi soir, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont perdu (2-1) à la surprise générale. Une défaite de trop pour l’international portugais, extrêmement déçu du rendement de son équipe depuis plusieurs mois et qui aurait tout simplement pris la décision de quitter la Juventus Turin en fin de saison, selon les informations obtenues par Diario Gol. Le média croit savoir que le natif de Funchal a d’ores et déjà fait part de ses envies d’ailleurs à son agent historique, Jorge Mendes.

La frustration de Cristiano Ronaldo est d’autant plus compréhensible que sur un plan purement personnel, l’ancien buteur du Real Madrid continue de cartonner en dépit de ses 36 ans. Avec 23 buts et 3 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, CR7 est de loin le meilleur joueur de la Juventus Turin. Mais l’impuissance de ses coéquipiers et l’incapacité d’Andrea Pirlo à créer un collectif cohérent et une équipe pleine de rage sont deux éléments clés qui ont visiblement eu raison de la patience de Cristiano Ronaldo. Reste maintenant à voir si l’information se confirmera et si tel était le cas, quels seront les clubs qui se manifesteront pour récupérer l’international portugais, en fin de contrat avec la Juventus Turin en juin 2022. Le PSG a longtemps été cité comme un prétendant dans les années antérieures mais désormais, le projet du club francilien semble davantage s’articuler autour de Neymar et de Mbappé, ce qui ne laisse pas vraiment la place à un joueur tel que Cristiano Ronaldo…