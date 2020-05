Ita : Balotelli viré d'urgence par Brescia ?

Dans : Serie A.

Pour avoir séché l'entraînement mardi sans raison, Mario Balotelli risque d'être viré sans délai par le club de Brescia.

Les dirigeants de Brescia, club qui va devoir se battre pour se maintenir en Serie A, comptaient sur Mario Balotelli pour réussir ce challenge. Mais mardi, dans les conditions sanitaires que l’on sait, l’attaquant italien ne s’est pas présenté à l’entraînement individuel qui était prévu, sans avoir informé sa hiérarchie. Une attitude qui a d’autant plus agacé les dirigeants italiens que Super Mario n’a visiblement pas forcé niveau préparation physique pendant le confinement, prenant quelques kilos superflus. Mais ce mercredi, l’ancien attaquant de Nice et de l’OM s’est présenté comme si de rien n'était à l’entraînement, affirmant de son côté qu’il avait prévenu ses dirigeants de son absence de mardi, et même qu’un médecin de Brescia était venu à son domicile.

Face à lui, Mario Balotelli a trouvé le directeur sportif de Brescia, qui a écouté les explications du joueur dont le contrat s’achève dans un peu plus d’un mois. Et selon la Gazzetta dello Sport, furieux de l’attitude de l’attaquant italien, les dirigeants du club pourraient mettre immédiatement un terme à son contrat, estimant que Super Mario a commis une faute grave et n'a pas eu une attitude digne d'un footballeur professionnel. En attendant, le fantasque buteur continue à s'entraîner de son côté avant une possible sanction.