Eur : Mbappé meilleur joueur du monde devant Cristiano Ronaldo ?

Avec son triplé sur la pelouse du Camp Nou face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a envoyé un énorme message à la planète football.

L’attaquant de 22 ans n’est plus une pépite, un espoir ou une promesse. Avec un tel match en phase finale de Ligue des Champions, trois ans après son match légendaire de Coupe du monde contre l’Argentine, le natif de Paris s’est définitivement installé à la table de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. C’est tout du moins l’avis de Joe Cole, ancien milieu offensif de la sélection anglaise et de Chelsea. Sur l’antenne de BT Sport, celui qui a porté de manière éphémère les couleurs du LOSC s’est totalement enflammé au sujet de Kylian Mbappé, lequel incarne plus que jamais l’avenir du football mondial.

« L’influence qu’il a sur son équipe, la façon dont il peut fuir les adversaires, c’est exceptionnel. C’est le meilleur joueur du monde à mon avis, peut-être même devant Cristiano Ronaldo. Si vous êtes un club et que vous cherchez le meilleur jeune, vous allez chercher Kylian Mbappé » a commenté Joe Cole, totalement sous le charme de l’ancien Monégasque, lequel a réalisé le match absolument parfait sur la pelouse de Barcelone mardi soir. Les supporters du Paris SG et de l’Equipe de France doivent maintenant espérer que Kylian Mbappé conserve ce niveau stratosphérique dans les mois à venir. Ce serait excellent signe dans la quête de Ligue des Champions du PSG et dans celle de l’Euro 2021 pour les Bleus de Didier Deschamps…