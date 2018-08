Eur : Cristiano Ronaldo a planté l’UEFA, son agent crie au scandale

Dans : Foot Europeen, Serie A.

Elu meilleur attaquant et auteur du plus beau but de l’année, Cristiano Ronaldo n’a pas récupéré ses trophées à l’occasion du gala de l’UEFA.

L’attaquant de la Juventus Turin n’était pas présent à Monaco jeudi alors que l’instance européenne l’attendait avec un siège réservé. Même son photographe personnel s’était déplacé, pour rien. Du coup, l’absence du Portugais fait beaucoup parler, notamment dans les colonnes de Marca. « C’était une décision personnelle de Cristiano », a simplement expliqué le directeur général de la Juve Giuseppe Marotta.

L’ancien joueur du Real Madrid, en froid avec le président Florentino Pérez, a-t-il évité une rencontre gênante avec le dirigeant madrilène ? Ou a-t-il appris que le trophée du meilleur joueur ne lui serait pas attribué ? En effet, l’UEFA a récompensé le milieu merengue Luka Modric. Ce qui a peut-être agacé Cristiano Ronaldo.

« C’est une honte »

En tout cas, son agent Jorge Mendes l’a très mal pris. « Le football se joue entre les quatre lignes du terrain et c'est là que Cristiano a gagné. Il a marqué 15 buts et a porté le Real sur ses épaules pour conquérir la Ligue des Champions une fois de plus. C'est tout simplement ridicule, c'est une honte », s’est plaint le représentant de CR7 au micro de Record. Sympa pour Modric…