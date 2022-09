Vinicius contre le racisme, ça ne plaît pas à El Chiringuito

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Depuis une semaine, le football espagnol est ébranlé par les faits de racisme touchant le joueur brésilien du Real Madrid, Vinicius Jr. Tout a démarré dans El Chiringuito avec des propos controversés d'un intervenant. Mais, la célèbre émission aurait bien plus à se reprocher.

On ne parle plus que de lui en Espagne. Au-delà de ses bonnes performances et de ses buts avec le Real Madrid, Vinicius Junior est surtout victime d'un déferlement de haine raciste depuis une semaine. Le derby madrilène a été le théâtre d'incidents avec des chants, des cris de singes à son encontre avant le match et pendant la rencontre. Les malheurs du prodige brésilien avaient déjà débuté sur le plateau de la célèbre émission footballistique El Chiringuito de Jugones. L'un des intervenants, l'agent de joueurs Pedro Bravo, déclarait ne pas apprécier les célébrations de buts de Vinicius usant alors d'expressions très contestables.

El Chiringuito censure Vinicius dans son combat

Bravo avait dit que Vinicius devait arrêter de « faire le singe et devrait aller au Brésil faire de la samba dans un sambadrome ». Devant les réactions choquées du monde du football et notamment de soutiens comme Pelé ou Neymar, le présentateur de l'émission Josep Pedrerol s'était fendu d'un message d'excuses. « Si vous êtes noirs et que cela vous a blessé, je m'excuse. Et si vous êtes blanc, et que vous avez trouvé l'expression malheureuse, je m'excuse également. C'est peut-être une expression inappropriée, malheureuse, mais pas raciste. En Espagne, hacer el mono (singe) veut dire faire l'idiot », a t-il réagi.

🚨| Vinicius Jr. was threatened by the team of the television program "El Chiringuito" not to publish the video in which he speaks out against racism. @ESPN



La réponse de Pedrerol n'a pas convaincu les médias brésiliens et notamment ESPN Brazil. Ces mots manquent de sincérité et ce d'autant plus après les révélations du journaliste espagnol Inaki Angulo. Ce dernier affirme que Vinicius voulait poster une vidéo sur les réseaux sociaux contre le racisme mais que l'équipe de l'émission l'en a dissuadé. ESPN parle même d'intimidations sur la personne du Brésilien, prenant comme preuve des messages envoyés entre les deux parties. L'un d'eux est assez explicite : « Si vous publiez la vidéo, nous vous détruirons ». Josep Pedrerol a démenti ces accusations de menaces dans la foulée. Cependant, cela reste une bien mauvaise publicité pour El Chiringuito ainsi que pour le football espagnol, lequel est touché depuis des années par ces problèmes de racisme.