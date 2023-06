Sa place en C1 menacée, l’étonnante réaction du Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Visé par une enquête de l’UEFA dans l’affaire José Maria Enriquez Negreira, le FC Barcelone risque gros. Le club catalan, soupçonné de corruption envers un ancien responsable de l’arbitrage en Liga, pourrait être disqualifié de la Ligue des Champions la saison prochaine. Pas de quoi inquiéter le champion d’Espagne pour le moment.

La décision à venir obsède le FC Barcelone. Depuis quelques semaines, le club dirigé par Joan Laporta n’attend que le feu vert de la Liga suite à l’envoi de son plan économique. Un accord qui lui permettrait d’entamer son recrutement. Les Catalans sont pourtant confrontés à un problème bien plus grave. On parle de l’affaire José Maria Enriquez Negreira, l’ancien vice-président des arbitres de Liga qui a reçu un total de 7,3 millions d’euros de la part du Barça.

🚨 EXCLUSIVA ABC



⚽❌ Los dos inspectores de la UEFA concluyen que el Barça debe ser sancionado sin Champions por el caso Negreira



🔷 Información de @font007 https://t.co/dJaQNWoDAT — ABC.es (@abc_es) June 1, 2023

Accusé de corruption, le club ne risque rien en Espagne où les faits sont prescrits. En revanche, tout reste possible à l’échelle européenne. L’UEFA a en effet lancé une enquête sur cette affaire. Sa commission d’éthique et de discipline a nommé deux inspecteurs qui ont estimé que le Barça devait être sanctionné. Selon eux, les Blaugrana devraient être privés de toutes compétitions européennes pendant un an.

Le Barça reste serein

Autrement dit, le champion d’Espagne perdrait sa place qualificative pour la phase de groupes de la Ligue des Champions la saison prochaine. Il s’agirait d’un énorme coup dur pour le FC Barcelone, à la fois sportivement et financièrement. Et pourtant, le club catalan reste serein. Par l’intermédiaire de Sport, le Barça dément le risque de sanction évoqué par le média ABC.

Ce démenti confirme la tranquillité affichée par le président Joan Laporta qui expliquait que le club avait seulement payé Negreira pour des rapports techniques. D’après le dirigeant, toute cette affaire n’est qu’une « énorme campagne diffamatoire à l'encontre de cette véritable institution qu'est le Barça », répondait-il en avril dernier, sans parvenir à rassurer l’UEFA.