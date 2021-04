Real : Zidane est cash, son contrat ne vaut rien

Dans : Liga.

Lié au Real Madrid jusqu’en 2022, Zinédine Zidane refuse toujours de se projeter sur la saison prochaine. L’entraîneur français, régulièrement interrogé sur son avenir, reste évasif dans ses réponses.

A quoi joue Zinédine Zidane ? Alors que des rumeurs l’annoncent sur le départ, le coach du Real Madrid refuse de clarifier sa situation. Les médias espagnols l’interrogent sur son avenir à chaque conférence de presse. Mais le technicien répond toujours de manière évasive, comme ce samedi à la veille du match de Liga contre Getafe. « Je ne m'occupe pas de l'avenir, ni maintenant ni quand on disait qu'il fallait virer Zidane, a lâché le Français. Ça ne va rien changer, je vis au jour le jour. Demain on va jouer un match et c'est ce qui nous intéresse, rien de plus. »

Zidane dribble encore

Après ça, Florentino Pérez n’est pas plus avancé. Le président du Real Madrid, dont les relations avec Zinédine Zidane seraient devenues seulement professionnelles, ignore toujours si son entraîneur restera la saison prochaine. Lui qui a dû se contenter de simples félicitations après sa réélection jusqu’en 2025. « Je suis heureux pour lui car il continuera d'être président, a réagi l’ancien meneur de jeu. Pour le reste, personne ne sait ce qui va se passer. Je suis content pour le président, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Vous pouvez avoir un contrat de quatre ou cinq ans et partir demain, ou inversement. »

Autrement dit, Zinédine Zidane a encore un an de contrat, mais son bail ne signifie absolument pas qu’il restera cet été. Des propos tout sauf rassurants de la part d’un coach qui avait déjà planté le Real Madrid en 2018. Et qui n’a sans doute pas apprécié d’être menacé lorsque son équipe était en difficulté en début de saison. La Maison Blanche s’expose donc à un départ pas si surprise de son entraîneur, considéré comme l’atout principal pour attirer l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Il s’agirait donc d’un double coup dur pour les Merengue.