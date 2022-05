Real : Benzema bichonné pour tout casser à Paris

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, le Real Madrid était privé de Karim Benzema pour le déplacement à Cadix en Liga (1-1).

Un match sans enjeu pour le Real Madrid, qui a d’ores et déjà célébré son titre de champion d’Espagne. A l’occasion de ce déplacement à Cadix, Carlo Ancelotti avait ainsi fait le choix de préserver certains cadres. Dani Carvajal et Ferland Mendy étaient sur le banc tandis que Luka Modric ou encore Vinicius Junior n’étaient pas dans le groupe. A l’instar du Croate et du Brésilien, Karim Benzema n’avait pas non plus fait le déplacement à Cadix avec le Real Madrid. Et pour cause, le site Defensa Central dévoile que Carlo Ancelotti avait attribué cinq jours de repos total à Karim Benzema en prévision de la finale de la Coupe de France entre le Real Madrid et Liverpool le 28 mai prochain. Auteur de 44 buts et 15 passes décisives avec les Merengue cette saison, Karim Benzema a sans conteste été l’homme clé de l’équipe de Carlo Ancelotti.

Cinq jours de repos pour la machine Benzema

En ce sens, il était logique et raisonnable pour l’entraîneur du Real Madrid d’attribuer à son meilleur joueur quelques jours de repos. L’idée du staff madrilène est de faire reposer Karim Benzema, lequel va néanmoins participer au match face au Bétis Séville ce week-end afin de ne pas perdre trop de rythme. Une semaine plus tard, Karim Benzema sera titulaire contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions. Une affiche très attendue par les supporters du Real, qui compteront évidemment sur leur capitaine et meilleur buteur pour faire tomber le favori de la compétition, Liverpool. Chez les Reds, une gestion similaire va être mise en place. Mais pour le coup, elle est davantage forcée car Jürgen Klopp a été privé de Sadio Mané et de Virgil Van Dijk pour cause de blessure ces derniers jours. Que les supporters du Real ne se réjouissent pas pour autant : selon Jürgen Klopp, il n’y a « aucun doute » que le Sénégalais ainsi que le Néerlandais seront présents au Stade de France le 28 mai prochain pour affronter le Real Madrid.