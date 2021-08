Mercato : Messi au PSG, le Real Madrid plaide non-coupable

Dans : Liga.

Alors que Leo Messi est maintenant un joueur du Paris Saint-Germain, tout le monde se rejette un peu la faute en Espagne, où la Liga vient de perdre son meilleur atout…

Après Cristiano Ronaldo, c’est au tour de Lionel Messi de quitter le championnat espagnol. Déjà reléguée au second plan la saison passée, derrière la Premier League ou la Bundesliga, la Liga va devoir se renouveler pour rester en haut de l’affiche. Pour cela, la rivalité entre le Barça et le Real sera toujours un feuilleton intéressant à suivre. Surtout qu’une guerre a récemment été lancée autour du départ de Messi. En effet, ces derniers jours, la presse espagnole estimait que Florentino Pérez avait joué un rôle dans ce deal. Même Jaume Llopis y a été de sa petite attaque. « La vérité n'a pas été dite, on veut savoir ce que Laporta fait avec Florentino Pérez. La Super League est un grand projet, mais il est incertain. Je ne sais pas ce qui est recherché avec cette relation cordiale avec le président du Real Madrid », avait lancé l’ancien dirigeant du Barça. Une accusation vite anéantie par le président du Real.

« Il m'est impossible d'avoir eu une quelconque influence ni sur le départ de Messi »

« Compte tenu des déclarations de Jaume Llopis, ancien membre de la Commission Espai Barça, je tiens à déclarer ce qui suit : il est carrément faux que je sois ami depuis longtemps avec le PDG du FC Barcelone, Ferran Reverter, puisque c'est une personne que je n'ai rencontrée que deux fois dans ma vie : une fois il y a quatre mois et l'autre samedi dernier lors de la rencontre qui a eu lieu à Barcelone avec le président Joan Laporta et le président Andrea Agnelli, alors que la communication officielle sur Messi avait déjà eu lieu. Par conséquent, il m'est impossible d'avoir eu une quelconque influence ni sur le départ de Messi ni sur toute autre décision du FC Barcelone. J'espère donc que Jaume Llopis rectifiera dans les plus brefs délais ces déclarations qui ne correspondent pas à la vérité », a balancé, dans la presse madrilène, Florentino Pérez, qui ne se plaindra pas du départ de Messi au PSG, vu que celui-ci affaiblit le concurrent historique de son Real.