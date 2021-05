Mercato : Le Barça ne rigole plus, Griezmann et Dembélé en danger

Dans : Liga.

Suite à une saison 2020-2021 compliquée, que ce soit sur la scène nationale ou européenne, le FC Barcelone s’apprête à vivre un mercato estival de folie.

Il y a quelques mois maintenant, Joan Laporta a retrouvé le fauteuil de président du Barça. Élu par les socios pour redresser un club à la dérive, tant au niveau financier que sportif depuis plusieurs années, le dirigeant espagnol va faire tout son possible pour répondre aux attentes. Et celles-ci seront grandes lors du prochain mercato. Avant de penser aux éventuelles arrivées, Laporta va surtout devoir régler le dossier Messi. Encore et toujours en fin de contrat du côté du Camp Nou, le sextuple Ballon d’Or fait traîner les négociations. En même temps, l'international argentin attend de voir si le FCB aura un projet à la hauteur de ses attentes, et si Barcelone aura les moyens financiers nécessaires pour le prolonger. Pour faire de la place dans la masse salariale, le Barça voudra vendre plusieurs joueurs lors du prochain marché des transferts. Le premier joueur poussé vers la sortie sera Martin Braithwaite. Estimé à 10 millions d'euros, l’attaquant danois devra faire ses valises, vu qu’il n’a pas convaincu Ronald Koeman. Mais l’ancien buteur de Toulouse ne sera pas le seul élément qui sera sur le départ.

Griezmann ou Dembélé sur le départ ?

Puisque selon les informations de Don Balon, au moins un nouveau joueur français du Barça serait sur la sellette. En effet, en plus de Samuel Umtiti, le FCB voudrait se séparer d’Antoine Griezmann ou d’Ousmane Dembélé. Sachant que les deux champions du monde n’ont pas réussi à maintenir leur meilleur niveau tout au long de la saison, l’un des deux sera envoyé sur le marché, sûrement celui qui aura le plus de chances de trouver preneur, en l’échange d’un gros chèque. Pour réinjecter du sang neuf dans son club, Laporta n’hésitera donc pas à prendre des décisions fortes. Et le fait de se débarrasser des joueurs plus ou moins indésirables dans l'esprit de Koeman en fera partie. En échange, le président catalan cherchera à recruter des joueurs internationaux à faible prix, et notamment des éléments comme Memphis Depay (OL), Sergio Aguero ou Eric Garcia (Manchester City). Mais ce n’est pas avec tout cela que le Barça va réussir à convaincre Messi…