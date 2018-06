Mercato : Accord entre Gameiro et Valence, l'Atlético veut du cash

Dans : Liga, Mercato.

À la peine du côté de l'Atletico Madrid depuis plusieurs mois, Kevin Gameiro pourrait poursuivre sa carrière au Valence CF.

Le mercato estival de Kevin Gameiro est en train de tourner au vinaigre à Madrid. Remplaçant dans l'esprit de Diego Simeone, derrière Griezmann et Diego Costa, l'avant-centre de 31 ans a l'horizon bouché en vue de la saison prochaine, vu que Grizi va prolonger et que Lemar va arriver. Ce qui pourrait finalement être un mal pour un bien, puisque les Colchoneros ont désormais besoin d'argent pour la suite de leur marché. Et Gameiro ne sera pas bradé, puisque l'Atletico l'a acheté pour 30 ME il y a deux ans. Mais Madrid est donc ouvert au départ de Gameiro. Une bonne nouvelle pour le joueur, mais aussi pour Valence.

Bien aimé par Marcelino, qui apprécie son style de jeu depuis longtemps, l'international français a même déjà donné son feu vert au quatrième club de Liga. Selon le quotidien AS, Valence a effectivement conclu un accord avec Gameiro, sur un contrat jusqu'en 2021 assorti d'un salaire annuel de 3 ME, alors qu'il touchait 4,8 ME à l'Atlético. Une preuve montrant que l'ancien attaquant du PSG a envie de rejoindre Valence en vue de la saison prochaine. Mais désormais, les deux clubs espagnols doivent trouver un accord sur une indemnité de transfert. Dans ce sens, le VCF prépare donc une première offre en pensant au départ de Zaza, qui pourrait retourner en Serie A contre un chèque de 20 ME.