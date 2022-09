Le cas Griezmann s’enlise, le Barça attaque

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Antoine Griezmann est au cœur d’un véritable bras de fer financier entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone depuis le début de la saison.

Sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2024, Antoine Griezmann a été prêté deux ans à l’Atlético de Madrid, de 2021 à 2023. L’international français sera automatiquement transféré chez les Colchoneros pour 40 millions d’euros s’il dispute plus de la moitié du temps de jeu possible avec l’Atlético sur cette période de deux ans. Mais visiblement, le club de Diego Simeone n’a pas l’intention de payer cette somme pour recruter Antoine Griezmann. Par conséquent, l’entraîneur argentin limite le temps de jeu de son champion du monde depuis le début de la saison en ne le titularisant jamais et en le faisant systématiquement entrer à l’heure de jeu. A chaque entrée ou presque, Griezmann marque comme ce fut le cas mercredi en Ligue des Champions contre le FC Porto. Mais combien de temps cette situation inédite dans l’histoire du football peut-elle tenir ?

Barcelone va attaquer l'Atlético sur le cas Griezmann

Dans son édition du jour, le Mundo Deportivo dévoile que le FC Barcelone va attaquer l’Atlético de Madrid en justice. En effet, d’après le journal catalan, cette clause des 50 % des matchs joués ne serait applicable qu’à la première saison du prêt de deux ans d’Antoine Griezmann. Le Barça avance au Mundo Deportivo que les conditions du prêt de Griezmann étaient les suivantes : un prêt d’un an plus une prolongation automatique pour une deuxième saison si l’attaquant jouait plus de 50 % des matchs, ce qu’il a fait. Le FC Barcelone considère donc que la deuxième saison en prêt de Griezmann chez les Colchoneros n’a aucune incidence sur le paiement de la clause obligatoire de 40 millions d’euros à la fin de la saison. Or du côté de l’Atlético, on affirme qu’il faut que Griezmann dispute 50 % des matchs sur les deux saisons afin que cette clause s’active. La bataille juridique ne fait que commencer entre les deux clubs espagnols, bien décidés à défendre leurs intérêts jusqu’au bout. Pendant ce temps, c’est indiscutablement l’attaquant de l’Equipe de France qui trinque.