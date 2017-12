L’Atlético confirme, le prix de Griezmann va chuter au mercato

Dans : Liga, Mercato.

Annoncé dans le viseur de Manchester United et du FC Barcelone, Antoine Griezmann (26 ans) ne devrait pas quitter l’Atlético Madrid cet hiver.

C’est du moins le souhait du club madrilène qui espère bien le conserver le plus longtemps possible. Notamment grâce à la prolongation jusqu’en 2022 signée par l’attaquant français en juin dernier. « L’été dernier, nous avons fait un effort au-delà de nos possibilités et nous le referons l’été prochain », a prévenu le directeur général Miguel Angel Gil Marin, dans des propos relayés par As.

Autrement dit, l’Atlético est prêt à remettre la main à la poche pour son attaquant qui sera associé à la recrue Diego Costa. « Un départ ? Ça ne dépend pas de nous. Jusqu’à l’été prochain, c’est impossible qu’il parte, a annoncé le dirigeant. Ça nous a énormément coûté d’associer ces deux joueurs et je pense que ce sera très bénéfique pour les deux de jouer ensemble. Ce sera une très bonne chose pour l’Atlético et notre entraîneur. » Mais l’été prochain, cela risque de se compliquer.

La clause de Griezmann va expirer

« Jusqu’au 1er juillet, sa clause est de 200 M€, a reconnu Gil Marin. L’Atlético ne veut pas le vendre, ni cet hiver, ni l’été prochain. Pour nous, c’est un joueur très important, qui a grandi avec nous. Notre intention c’est de continuer à grandir ensemble. Je serais ravi de le voir rester. » Reste à savoir ce qu’en pense Griezmann, qui avait déjà ouvert la porte à un départ avant d’apprendre que son club ne pourrait pas recruter au dernier mercato estival.