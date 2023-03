Esp : Six ans après, Sergio Ramos fait mal au FC Séville

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Joueur du PSG depuis bientôt deux ans, Sergio Ramos a construit sa légende au Real Madrid. Mais avant de devenir l'un des plus grands défenseurs de l'histoire, l'Espagnol a été formé au FC Séville. Ramos vient d'obtenir la fermeture de deux tribunes du stade sévillan à cause d'un litige qui dure depuis 6 ans.

Formé à Séville de 1996 à 2004, Sergio Ramos a ensuite porté les couleurs du club andalou pendant deux saisons. Adopté par toute une ville, le natif de Camas était vu comme un joueur extrêmement prometteur de la Liga. S'il a finalement explosé au Real Madrid, le champion du monde a gardé un attachement particulier envers les Blanquirrojos. Néanmoins, certaines histoires d'amour, aussi passionnées soient-elles, peuvent entraîner des débordements. C'est ce qui est arrivé lors du huitième de finale retour de la Coupe du Roi en 2017. Vainqueur 3-1 au match aller, le Real Madrid va arracher le match nul 3-3 au stade Ramon Sanchez Pizjuan grâce à deux buts dans les dix dernières minutes dont une réalisation de Sergio Ramos. L'ancien capitaine madrilène va chambrer les supporters de Séville, ce qui va provoquer des débordements.

Sergio Ramos gagne sa bataille contre le FC Séville

Le défenseur de 36 ans sera, à la suite de ce match, la cible de plusieurs insultes provocantes de la part des supporters du FC Séville. L'affaire va aller loin puisqu'elle sera portée jusqu'en justice. L'histoire va mettre longtemps avant d'être définitivement réglée et selon les renseignements du média Diario AS, la décision est enfin tombée et les tribunes N1 et N12 du stade Ramon Sanchez Pizjuan seront fermées lors de la réception du Celta Vigo pour le prochain match à domicile de Séville en Liga. Un coup dur pour le club qui vient de se séparer de Jorge Sampaoli et qui pointe à une décevante quatorzième place en championnat. Sergio Ramos aura finalement réussi à faire fermer une partie du stade de Séville après une rencontre qui date de plusieurs années et qui marque un tournant dans la relation entre Ramos et son club formateur.