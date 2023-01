Esp : Nouveau scandale pour le Barça, Messi insulté

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Depuis la fin de la présidence de Josep Bartomeu, les finances du FC Barcelone sont au plus mal. La direction sportive et économique de l'ancien dirigeant espagnol a été particulièrement mal gérée. La presse espagnole vient de dévoiler un nouveau scandale pour l'ancienne direction catalane.

Président du FC Barcelone entre 2014 et 2020, Bartomeu ne restera pas dans le cœur des supporters Blaugranas. Si pendant sa présidence, le Barça a remporté de nombreux titres dont la Ligue des Champions en 2015, la gestion financière du club a été très mauvaise durant cette période avec des transferts extrêmement coûteux qui n'ont jamais été rentabilisés et des contrats mirobolants offerts à certains joueurs. Selon les informations de la Cadena Ser, la police catalane, les Mossos, ont trouvé des preuves d'anciens échanges téléphoniques embarrassants entre Josep Maria Bartomeu et deux de ses anciens dirigeants au Barça. Le chef d'entreprise a utilisé une stratégie pour nuire à la réputation de certains cadres de l'époque comme Lionel Messi ou Gérard Pique.

Le Barçagate, Bartomeu tente de faire fuiter le contrat de Messi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Barcelona (@fcbarcelona)

Dans ces échanges téléphoniques, Josep Bartomeu évoque l'idée de faire fuiter les contrats des deux joueurs dans la presse pour mettre la faute sur les exigences financières trop élevées de Messi et Pique concernant les difficultés économiques du club. Parmi les personnes avec qui il échangeait, se trouve un certain Roman Gomez Ponti, dirigeant du club qui aurait qualifié Messi "de nain aux hormones qui doit sa vie au Barça". En janvier 2021, le média El Mundo a annoncé que Messi touchait plus de 550 millions d'euros pour son dernier contrat à Barcelone et plus de 100 millions sur cinq ans pour celui de Pique. Bartomeu a également insulté les deux anciennes gloires du Barça dans des conversations sur WhatsApp avec son directeur exécutif Òscar Grau et l'ex-directeur juridique du Barça Román Gómez Ponti. Les trois hommes sont soupçonnés d'avoir délibérément fait fuiter les contrats de la Pulga et de Pique. Les trois hommes risquent d'être poursuivis en justice pour "divulgation de secrets professionnels". Encore un scandale pour Josep Bartomeu.