Esp : Mbappé au Real Madrid, le coup de grâce pour Hazard

Dans : Liga.

En grande difficulté depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Eden Hazard pourrait être confronté à un obstacle supplémentaire à partir de la saison prochaine.

Sans surprise, la presse espagnole suit le feuilleton Kylian Mbappé avec la plus grande attention. La réflexion en cours du Français et l’impatience du directeur sportif Leonardo n’ont évidemment pas échappé à nos confrères qui continuent de croire au transfert de l’attaquant du Paris Saint-Germain au Real Madrid. Car selon les informations du quotidien As, la Maison Blanche n’a pas perdu espoir malgré les pertes liées à la crise sanitaire. Et réfléchit à la manière de financer cette énorme opération qui compliquerait encore un peu plus la tâche d’Eden Hazard. Pour rappel, l’ailier arrivé en provenance de Chelsea à l’été 2019, dans le cadre d’un transfert à 100 millions d’euros, n’a jamais répondu aux attentes des supporters et des dirigeants.

Autant dire que l’éventuelle venue de l'international tricolore le condamnerait sachant que la source ibérique situe déjà Mbappé au même poste. Ce serait du moins le souhait du Parisien qui, lors d’une discussion après l’arrivée de Mauricio Pochettino, aurait indiqué à son nouvel entraîneur qu’il préférait jouer sur le côté gauche. Une mauvaise nouvelle pour le Belge que le coach Zinédine Zidane, s’il lui fait toujours confiance, serait contraint de déplacer. Mais ce n’est pas tout. L’ancien Lillois perdrait aussi son statut de joueur le plus cher de l’histoire du Real Madrid. Et sans doute celui du Merengue le mieux payé (14 millions d’euros nets par an). Mais en contrepartie, Mbappé pourrait lui permettre de jouer avec moins de pression sur les épaules.