Esp : L’UEFA scandalise le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Au début du week-end, Aleksander Ceferin a lancé un tacle assassin aux présidents du Real Madrid et du FC Barcelone.

Le président de l’UEFA, opposé au projet de SuperLigue, a été très virulent à l’égard de Joan Laporta et de Florentino Pérez. « Ces trois clubs ont des présidents tout simplement incompétents. Ces gars ont essayé de tuer le football. Les clubs se plaignent que les salaires sont trop élevés, mais ce sont eux qui ont négocié ces contrats » a-t-il lancé. En toute logique, les propos du dirigeant slovène ont fait énormément réagir en Espagne et notamment du côté de Madrid. En marge du match du Real face au Celta Vigo en championnat, Carlo Ancelotti est notamment monté au front pour défendre son président. Pour l’ancien entraîneur d’Everton, il n’est pas acceptable qu’un dirigeant de l’UEFA s’attaque ainsi au président d’un club vainqueur de la Ligue des Champions à 13 reprises.

L'UEFA attaque Pérez, Ancelotti riposte

« Cela m'a semblé un peu étrange, qu'un organisme aussi important que l'UEFA parle comme ça d'un président d'un club qui a remporté 13 Champions. Si un président qui a remporté 13 Champions est incompétent. .. Quels sont les autres ? » a lancé Carlo Ancelotti, très agacé par les propos du patron de l’UEFA, et qui estime que Florentino Pérez mérite un peu plus de respect de la part de l’institution européenne. Du côté de Barcelone, la réponse ne devrait pas non plus se faire attendre après les attaques d’Aleksander Ceferin, qui n’a pas digéré le projet de SuperLigue monté essentiellement par le Real Madrid, la Juventus Turin et le FC Barcelone. Pour l’heure, après la gronde des supporters et de nombreux acteurs du football (joueurs, entraîneurs), ce projet est en stand-by. Mais il n’est pas définitivement enterré, d’où la tension de Ceferin au moment d’évoquer ce sujet bouillant.